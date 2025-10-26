Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista en Losar de la Vera

Un hombre de 63 años ha fallecido este domingo durante una ruta de senderismo en el término cacereño de Losar de la Vera. El varón ha sufrido un desvanecimiento mientras realizaba la ruta de la cuerda de las Horquillas, en un paraje de difícil acceso. Los medios sanitarios desplazados al lugar del incidente no han podido hacer nada por salvar su vida.

Los hechos sucedían sobre las 12,53 horas de este domingo, momento en el que el 112 Extremadura recibía la llamada de emergencia avisando de que una persona se había desvanecido mientras realizaba una ruta senderista.

Desde el 112 se han activado los siguientes recursos al refugio del Brezo: helicóptero medicalizado con base en Malpartida de Cáceres, Unidad Medicalizada de Jaráiz, sanitarios del PAC de Losar y bomberos del parque de Jarandilla de la Vera.

Cabe recordar que en la noche del viernes perdía la vida otro hombre, de 54 años, en un accidente laboral en una cooperativa de El Torviscal, una entidad local menor de Don Benito. La víctima quedó atrapada en una máquina en las instalaciones de la sociedad agrícola Didaymaz.