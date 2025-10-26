Últimos días para solicitar ayudas por natalidad en Extremadura: 500 euros por cada hijo

El 31 de octubre cierra el plazo para que las parejas extremeñas que residan en zonas rurales puedan solicitar ayudas económicas para el cuidado de sus hijos e hijas. La familia debe estar asentada en un núcleo de población con menos de 3.000 habitantes y serán beneficiarios los hijos cuyo nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o situación equivalente en caso de adopción internacional, se haya producido entre el 1 de septiembre de 2024 y y el 31 de agosto de 2025, ambos inclusive. Excepcionalmente, para esta convocatoria 2025, también podrán ser beneficiarias las personas que quedaron excluidas en la convocatoria pasada por el criterio económico o de residencia.

Cuantía

La ayuda consistirá en el abono de un pago único de 500 euros por cada hija o hijo. Una de las novedades respecto a la normativa anterior es que los progenitores que tengan custodia o guarda compartida, que no convivan y que no estén de acuerdo en que sea un único progenitor el que reciba la totalidad de la ayuda, pueden ser beneficiarios y recibir, cada uno, la mitad de la cuantía total.

El presupuesto destinado a estas ayudas se ha duplicado hasta alcanzar 1.000.000 de euros.

Requisitos

Situación familiar

Ser padre o madre por naturaleza, adopción, guarda con fines de adopción o situación equivalente (en caso de adopción internacional).

Tener la guarda y custodia del menor o menores por los que se solicita la ayuda y convivir con ellos en el mismo domicilio.

En los casos de adopción, guarda con fines de adopción o situación equivalente en adopción internacional, la persona causante no podrá superar los 18 años.

También podrán ser beneficiarias las personas que ostenten la guarda y custodia del menor en caso de orfandad absoluta o cuando ambos progenitores hayan sido privados de ella.

Residencia

Residir ambos en el mismo municipio (excepción del punto 3.b).

Residir legalmente en España (en caso de personas extranjeras).

Estar empadronada y residir de forma efectiva, al menos durante un año, en un núcleo de población de Extremadura con menos de 3.000 habitantes (municipio, entidad local menor o pedanía).

Otros

No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a, según el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Solo una persona podrá ser beneficiaria por cada menor. En caso de custodia compartida y no convivencia, se requerirá acuerdo entre progenitores. Si no hay acuerdo, la ayuda podrá dividirse por mitades si ambos cumplen los requisitos. Si solo uno de los progenitores cumple los requisitos, se concederá a éste la ayuda en su integridad.

Menores como solicitantes

Los menores de 18 años deberán actuar mediante su representante legal.

Si están emancipados (a partir de los 16 años, según el Código Civil), podrán actuar por sí mismos.

No se concederá la ayuda si el menor no adquiere personalidad civil (según el artículo 30 del Código Civil) o si fallece antes de dictarse la resolución de concesión. En este caso, el fallecimiento deberá ser comunicado.

Más información en la web de la Junta de Extremadura.