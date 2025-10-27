El cantante con raíces extremeñas que arrasa en La Voz y entra al equipo de Sebastián Yatra

'Acaríciame la cara' de Niña Pastori fue la canción elegida por Borja Chipirrás para su audición a ciegas en la gala del pasado viernes en La Voz. El cantante, de nombre artístico El Gato CHP, protagonizó uno de los mejores momentos de la edición al interpretar con voz rasgada y llena de sentimiento el tema de Pastori, con el objetivo de ser seleccionado por alguno de los coaches. Y así fue.

Apenas habían sonado los primeros versos cuando Sebastián Yatra pulsó el botón, bloqueando a Pablo López, que observó claramente la jugada del colombiano. Pablo intentó pulsar su botón, pero su silla no se movió, descubriendo al instante que había sido bloqueado. Yatra celebró bailando que Borja estaría en su equipo. “Me emocioné”, confesó el coach colombiano al terminar la actuación, eufórico por la interpretación del artista, que se fue ovacionado y emocionado, agradeciendo a todos por la oportunidad.

Raíces extremeñas

Aunque nació y creció en Fuenlabrada, Borja guarda un vínculo muy especial con Extremadura. Su madre es extremeña, natural de la localidad cacereña de Aldeacentenera, "y siente un cariño muy especial por Extremadura, tierra que considera parte esencial de su historia y de sus raíces familiares", explican fuentes de su círculo cercano, que aseguran que "la conexión con su familia extremeña sigue siendo muy fuerte, y siempre ha llevado con orgullo ese origen".

Borja Chipirrás, conocido artísticamente como El Gato CHP, en el plató de La Voz. / La Voz

Más de 700.000 visualizaciones

Su paso por La Voz ha conseguido generar un impacto importante también en redes sociales. En TikTok, su actuación ha superado las 700.000 visualizaciones en menos de 48 horas con casi 30.000 'me gustas' y más de 700 comentarios elogiando su performance. En Youtube ya suma más de 150.000 visitas con comentarios como "soy de Argentina y mi sueño es ir a España para escuchar en vivo a este tipo de artistas, es impresionante como te pone la piel esta calidad musical", "lo veo ganador" y "qué valiente por cantar este tema", entre otros.

Él, en su cuenta de Instagram, señaló que había cumplido un sueño tras haber cantado ante "cuatro artistas tan grandes". "Ese nudo en la garganta, los nervios, la emoción... Y de pronto, el alma se abre y la voz sale sola. Gracias también a mi gente, a mi familia y a todos los que me apoyan sin conocerme. Hoy ya siento que he tocado el cielo", escribió.