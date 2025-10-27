Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elecciones anticipadas

Feijóo pone a Guardiola como ejemplo para Sánchez: frente al bloqueo, elecciones

La presidenta de la Junta de Extremadura ha anunciado este lunes la convocatoria de elecciones el 21 de diciembre

Alberto Núñez Feijóo

Alberto Núñez Feijóo / Miki López

El Periódico Extremadura

EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este lunes que la decisión de la presidenta extremeña, María Guardiola, de adelantar las elecciones autonómicas demuestra "responsabilidad y valentía": "frente al bloqueo, elecciones".

En la jornada en la que Junts ha roto su pacto con el PSOE, Feijóo y los populares han puesto a Guardiola como ejemplo para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El gobernante que respeta a su pueblo cumple su palabra y un principio básico: frente al bloqueo, elecciones", ha escrito Feijóo en su cuenta de X

