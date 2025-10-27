Hablan profesores y alumnos extremeños: "La revolución llega ahora con la nueva FP Dual"

En la puerta principal del IES San José (Badajoz) espera pacientemente Antonio González para hablar de su centro, que conoce como la palma de su mano, e incluso se atreve a definirlo como un «pueblo pequeño» en el que profesores y alumnos parecen conocerse de toda la vida. Las clases han comenzado hace poco más de una hora, y los docentes de las diferentes modalidades de grado ya están en sus puestos correspondientes.

La oferta educativa de este instituto con respecto a la FP cuenta con siete Familias Profesionales, entre las que destacan los grados vinculados a la automoción, la industria metalúrgica, la madera y el sector administrativo, siendo este último el más demandado del centro. Las instalaciones contienen numerosas naves adaptadas al trabajo práctico de cada especialidad, y sus correspondientes aulas, donde se imparte el contenido teórico.

Formarse con situaciones reales

Para Antonio, la principal diferencia de la FP frente a la universidad es el aprendizaje con situaciones y materiales reales desde el comienzo. Una formación que se ha asentado con más peso en este último curso con la implantación de la nueva Ley FP Dual, que instaura la formación con empresas desde el primer año. «Con esta oferta los chavales aprenden haciendo y fabricando desde el minuto uno».

Una opción, ahora obligatoria para todo el alumnado de Formación Profesional, que consta de dos modalidades: una general, donde los estudiantes realizan entre quinientas y setecientas horas de estancia formativa con la empresa correspondiente, y una intensiva, donde las horas de formación ascienden a una franja de entre setecientas y mil horas, y además cuentan con retribución económica.

Antonio González, profesor del Grado de Madera, Mueble y Corcho / Ismael Chávez

El profesor destaca que, bajo su experiencia como antiguo universitario, muchos estudiantes terminan sus carreras «perdidos y sin rumbo fijo», y precisan de un tiempo determinado para asentarse en algún negocio. Es por ello que la figura del estudiante de FP se postula ahora como la opción más atractiva, llegando incluso a superar la demanda de plazas. «Cuando realizamos eventos y exponemos los trabajos de los alumnos, muchas empresas me llaman reclamando más personal de nuestros grados. Yo les digo que esperen unos meses y les mando más, cuando acaben de formarse».

"Vas a tener el futuro resuelto"

Por su parte, Israel Recio acabó la ESO sin una orientación clara sobre su porvenir laboral. Tenía claro que no quería estudiar una carrera universitaria, y decidió mirar las opciones formativas que ofertaba el IES San José de Badajoz. Finalmente se decantó por el Grado Medio de Soldadura, y afirma que no pudo acertar más en su decisión. A pesar de que reconoce que fue un poco premeditada, admite que su admisión en el ciclo le hizo romper todos los estereotipos que relacionan las FP con un menor esfuerzo académico: «Yo entré, al igual que muchos, con el pensamiento de que esto era lo más fácil, y ojalá, pero no».

Israel realiza una de sus prácticas / Ismael Chávez

Durante los dos años de formación, los estudiantes aprenden tres tipos de soldadura: la de electrodo, que se imparte en primero, y las de TIG y MIG, que se cursan en segundo, consideradas más complejas y mejor remuneradas en el mercado laboral. Israel explica que su grupo comenzó con 22 alumnos y actualmente apenas queda una docena, lo que refleja la exigencia del ciclo.

Especialiación rápida

Califica esta alternativa como «la más provechosa», y asegura que los estudiantes de Formación Profesional son los que van a gozar de una vida más resuelta económicamente en menor tiempo: «Te metes en cualquiera de los grados que se ofertan aquí, y además de que nos especializamos en menos tiempo, somos los que más cobramos después».

Israel se encuentra en su segundo y último año, y ya ha experimentado el colaborar para varias empresas en proyectos metalúrgicos reales. No obstante, aunque destaca que en España se puede vivir bien de su profesión, prefiere apostar por trabajar en el extranjero: «Nuestro oficio se divide entre los valientes y los no valientes. Yo quiero salir de España cuando acabe para ganar aún más dinero, y eso es de valientes».

En su caso, comenta que se trata de una especialidad fructífera económicamente pero muy sacrificada a nivel físico: «Si te dedicas a soldar, vas a durar como máximo 70 u 80 años». El motivo reside en las diferentes radiaciones a las que se exponen cada día con sus trabajos, que afectan negativamente a la salud. Sin embargo, el joven alienta a formarse en alguna de las modalidades del amplio abanico que ofrecen las instalaciones, y afirma que «nunca es tarde para tomar las riendas de tu camino».

Un trampolín para la universidad

Si bien es cierto que la tasa de empleabilidad de la Formación Profesional es cada vez mayor, ello no implica incompatibilidad con los estudios universitarios. Es el caso de María Salguero, otra alumna que realiza su segundo año en el Grado Superior de Industrias Alimentarias y, al finalizar, se incorporará a la universidad.

María realiza una de sus clases prácticas / Ismael Chávez

Su clase se compone de cinco mujeres y cuatro hombres. Un hecho que le sirve para realzar el papel femenino en el campo de las FP. Aunque afirma que su grado siempre ha estado compuesto mayoritariamente por mujeres, expone que la sociedad debe desquitarse poco a poco de los estereotipos de género que aún persisten en estos estudios: «Aquí no hay grados de hombres o mujeres. Por ejemplo, conozco a varias chicas que están en el Grado de Automoción, y sé que todavía hay que romper muchas barreras», subraya.