Hallan evidencias de una continua ocupación urbana de Regina: desde el siglo I hasta su abandono

Las últimas excavaciones desvelan nuevas sorpresas sobre Regina. Los arqueólogos de las Universidades de Viena (Austria) y Marburg (Alemania) han constatado evidencias de una continua ocupación urbana de la ciudad romana desde el siglo I hasta el abandono, datado actualmente entre los siglos IV y V, con la desintegración del Imperio Romano de Occidente.

Esta es una de las conclusiones de cuatro años de trabajos sobre el entorno del recinto romano, que han terminado recientemente con la última campaña de excavaciones realizada este 2025. Durante este año, los trabajos se han centrado por primera vez en el núcleo urbano de la ciudad romana, en una zona situada al oeste del foro de Regina. Atendiendo a las prospecciones geofísicas previas, realizaron un corte de 14 metros por 3 sobre una de las calles secundarias que llevaba directamente al teatro", explican desde la organización. Tras este, en el segundo día de excavaciones ya se pudo identificar una primera estructura, un muro macizo construido con piedras irregulares y ladrillos cuya orientación difería del trazado ortogonal con el que se proyectó la ciudad. Estas características unidas al material encontrado ya evidenciaban que se estaba ante un muro tardío.

Durante las últimas excavaciones, que se han prolongado tres semanas, los investigadores también han podido identificar más de 30 unidades estratigráficas adicionales, que proceden de fosas y de sus rellenos que van a aportar mucha información sobre los espacios abandonados: aunque solo sea en una pequeña zona, puede abarcar en una secuencia continua todo el desarrollo de la actividad urbanística en Regina Turdulorum, desde el subsuelo geológico, pasando por la fase de fundación y apogeo de la ciudad romana en la época alto imperial, hasta la ocupación tardo antigua y post antigua del asentamiento.

También se han hallado cerámicas de muy distinta tipología, numerosos huesos y objetos de vidrio y metal. El análisis detallado de todos estos materiales determinará la secuencia exacta de la ocupación. A los arqueólogos les llama la atención que el número y el tipo de hallazgos varíe considerablemente en cada uno de los estratos: el denominado UE 17 fue especialmente rico en materiales.

Una posible casa romana con pintura roja

En esta última campaña los investigadores se han ido acercando a los estratos romanos que se han datado en el siglo I después de Cristo, en los que se ha identificado una calle ya registrada en las prospecciones geofísicas, y un muro con distintos derrumbes cuyas dimensiones y método de construcción apuntan a una datación imperial y cabe destacar que las paredes de esa edificación, posiblemente una casa romana, tuvieron pintura roja y motivos lineales. Ambas estructuras siguen el trazado de las construcciones aledañas del foro.

Asimismo, entre los hallazgos también destacan un bloque de base de columna realizado en granito encontrado en uno de los extremeños de una calle secundaria que llevaba al teatro, que indica que esta estuvo porticada en al menos un lado. En otras zonas de la ciudad romana ya se habían identificado la existencia de pórticos junto a las calles más importantes.

La última campaña: 14 arqueólogos durante tres semanas

Los arqueólogos de Viena y Marburg han estado dirigidos por Günther Schörner, catedrático del Instituto de Arqueología Clásica de la universidad de Viena, y Felix Teichner, profesor de la Universidad de Marburg. Y en esta última campaña de excavaciones se ha contado con la visita de Paul Scheding, director del Instituto de Arqueología de Alemania en Madrid, que se ha interesado por los trabajos que vienen realizando en los últimos años en el entorno de Regina. En total, 14 arqueólogos de las Universidades de Viena y Marburg han trabajado durante tres semanas en el interior del yacimiento en una nueva fase un proyecto que esperan prorrogar en los próximos años.

Los trabajos han contado con el apoyo logístico y económico del Ayuntamiento de Casas de Reina, que espera que las distintas administraciones se involucren y valoren el hecho de que dos importantes universidades europeas hayan decidido estudiar la ciudad de Regina y su territorio.

Desde el Ayuntamiento de Casas de Reina, el concejal de Cultura, Isidro Díaz, agradece que ambas universidades se sigan interesando por desvelar los secretos que aún guarda Regina. "Gracias a ellos hemos conocido muchos detalles sobre la vida cotidiana de los romanos que habitaron la zona y hemos podido catalogar nuevo enclaves arqueológicos en nuestro término municipal. Nunca les podremos estar lo suficientemente agradecidos por toda la labor que han venido realizando en las últimas campañas”, ha asegurado.

Díaz también ha destacado los hallazgos de esta campaña, como lo que podría ser una cada romana, cuyas paredes estuvieron decoradas con estuco rojo: "hasta la fecha no se han encontrado casas en Regina, por lo que es un hallazgo sin duda a destacar".