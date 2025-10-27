Así influyen los vientos ábregos en el clima y la agricultura de Extremadura

El otoño ya está aquí. Extremadura ya experimenta la bajada de temperaturas y, a partir de este mate, la lluvia hace acto de presencia. En este cambio meteorológico influyen los ábregos, los llamados vientos del suroeste, con una influencia muy marcada en Extremadura, tanto en el clima como en la agricultura, el paisaje y hasta en la sensación térmica.

El ábregro es un viento templado y húmedo que sopla del suroeste o del oeste-suroeste, y procede del Atlántico. Esta ventisca es típica del otoño y la primavera, cuando los frentes atlánticos alcanzan la península ibérica. En Extremadura, suele llegar cargada de humedad tras recorrer el océano y el golfo de Cádiz.

Los ábregos alcanzan Extremadura esta semana. / Tiempo.com

Su presencia suele implicar un aumento de la nubosidad y de la lluvia, que se caracteriza por ser suave y persistente, que riega Extremadura en otoño e invierno. Ello permite el aumento de la capacidad de los embalses y el incremento de los pastos de la dehesa. Asimismo, mejora la calidad del aire, ya que la circulación de "aire atlántico renueva la atmósfera, dispersa partículas y reduce la concentración de ozono troposférico y polvo sahariano", resaltan los meteorólogos.

Por ello, esta lluvia beneficia a la agricultura. De hecho, al ábrego se le conoce como el viento del pan porque "las lluvias que trae son las que aseguran las cosechas de cereal y olivar". Su ausencia puede comprometer los cultivos, puesto que protege frente a los daños del frío al suavizar las mínimas nocturnas.

La borrasca da de lleno en Extremadura el miércoles. / Tiempo.com

Efectos para la salud y el tren de borrascas

Pero este viento del oeste, también puede afectar a la salud, ya que trae consigo un cambio de la presión atmosférica que causa malestar físico o dolor de cabeza en algunas personas.

Por su parte, el climatólogo Samuel Biener, de Meteored, anuncia que los ábregos "traerán lluvias de más de 100 litros por metro cuadrado a Extremadura, Galicia, Castilla y León y Andalucía" este martes, pero proseguirá el miércoles con una jornada complicada. "La borrasca se adentrará en el oeste peninsular, con precipitaciones en todo el país, excepto en el litoral mediterráneo, puntos del Cantábrico occidental y Galicia. Los aguaceros más intensos se concentrarán en la vertiente atlántica, centro y meseta norte, y ocasionalmente irán acompañados de tormentas.

Biener pronostica que, para el final de la semana, persisten estos vientos e "impulsarán masas de aire suaves y muy húmedas procedentes del Atlántico. Los frentes seguirán repartiendo lluvias en buena parte de España, especialmente en Extremadura, Galicia, Castilla y León, y oeste de Andalucía".