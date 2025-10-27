La Junta aprueba destinar 28 millones de euros en ayudas para el sector agrícola extremeño

El Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes la nueva convocatoria de ayudas a inversiones destinadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas para el ejercicio de 2025 con un presupuesto de 28 millones de euros. El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta, Abel Bautista, ha subrayado en rueda de prensa la importancia de la industria asociada al sector primario "como motor económico" de Extremadura

En su intervención, ha informado de que las cuantías de las ayudas varían en función del proyecto que se presente y la inversión que realicen. Pueden concurrir, entre otras, iniciativas que promuevan la creación de nuevos centros productivos, así como las que impulsen la ampliación y la modernización de los centros existentes con el objetivo de diversificar la producción o incorporar mejoras en los productos, procesos o servicios. El plazo de ejecución será de 18 meses.

En concreto, Bautista ha destacado que el objetivo de estas ayudas puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico es contribuir "a que los productos agrícolas que partan de Extremadura tengan una mayor calidad, que las empresas del sector incorporen sistemas innovadores que aseguren su competitividad y que puedan desarrollar su trabajo con seguridad".

Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas, titulares de empresas agroalimentarias que transformen y comercialicen o que vayan a transformar y comercializar los productos agrícolas contenidos en el anexo I de los Tratados de Funcionamiento de la Unión Europea y el algodón, exceptuando los productos de la pesca. Estas actuaciones se contemplan en el Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria de España 2023-2027 (Pepac) y serán financiadas en un 75% con cargo los fondos Feader.

Dinamización comercial

Por otra parte, el Ejecutivo extremeño ha autorizado la convocatoria de ayudas para el fomento del comercio a través de acciones agrupadas de dinamización comercial correspondiente a los ejercicios 2025-2026 por una cuantía de 1.500.000 euros. Estas consistirán en una subvención del 90% de los gastos elegibles, con un importe máximo de ayuda por solicitud que no podrá exceder de una horquilla de entre 4.000 y 8.000 euros en función del censo población de los municipios.

La convocatoria incluye una primera línea de ayudas dirigida a municipios y entidades locales menores de la región, y una segunda línea destinada a asociaciones, federaciones y confederaciones del sector comercio que cumplan determinados requisitos. Las ayudas tienen por objeto desarrollar acciones agrupadas para el desarrollo de proyectos de animación comercial con la finalidad de dinamizar, promocionar el comercio extremeño, atraer a los consumidores y fomentar el asociacionismo comercial.

Si la acción se va a desarrollar en un municipio de más de 20.000 habitantes el máximo será de hasta 8.000 euros, mientras que si la acción se desarrolla en un municipio entre 10.001 y 20.000 habitantes se podría llegar hasta 6.000 euros. Por su parte, si la acción se va a desarrollar en un municipio entre 5.000 y 10.000 habitantes el máximo será hasta 5.000 euros y si se desarrolla en un municipio de menos de 5.000 habitantes o en una entidad local menor el máximo irá hasta 4.000 euros.

En el caso de asociaciones, federaciones y confederaciones que tengan un ámbito territorial superior a un municipio, para determinar el importe de ayuda máxima se computará la suma de las poblaciones de todos los municipios involucrados en el proyecto supramunicipal. Bautista ha indicado que la Junta quiere que estas ayudas lleguen principalmente al mundo rural, por lo que se canalizarán a través de los ayuntamientos y entidades locales menores.