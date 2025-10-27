El PSOE no apoyará la enmienda de Vox al presupuesto: "Para el PP es un juego de trileros"

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha confirmado este lunes que su grupo parlamentario no apoyará “por coherencia” la enmienda a la totalidad presentada por Vox a los presupuestos autonómicos de la Junta de Extremadura para 2026. "¿A alguien se le ocurriría razonable que el Partido Socialista va a apoyar la enmienda de Vox?", ha planteado a preguntas de los medios sobre las votaciones de las tres enmiendas (PSOE, Vox y Unidas) que tendrán lugar mañana en el pleno de la Asamblea.

"A lo mejor es que en el PP se piensan que aquí los del PSOE somos tan frívolos con Extremadura como ellos", pues los populares ven el debate de enmiendas a la totalidad "como un juego de trileros a ver para dónde se mueve el vaso". En su intervención, Gil Rosiña ha ratificado que el PSOE defenderá mañana su alternativa y no ha querido pronunciarse sobre lo que puede votar Vox a la enmienda a la totalidad de los socialistas.

En este sentido, Rosiña ha recordado que los expresidentes socialistas Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara también pasaron por situaciones difíciles, pero la salida no fue el "chantaje" y pedir a la oposición que retire las enmiendas, como ha pedido el Ejecutivo autonómico. A su juicio, un mes después de que María Guardiola lanza el "chantaje" de presupuestos o elecciones anticipadas, tienen la "sensación" de que la presidenta "se pasó de frenada y ahora está en un callejón que no sabe cómo salir".

Según la parlamentaria socialista, Guardiola es la responsable de esta "legislatura fallida", al seguir las directrices que le marca el PP nacional de Alberto Núñez Feijóo. Por su parte, ha señalado que el PSOE "ha estado en su sitio", ha hecho una oposición útil y puso el interés de Extremadura por delante para acordar los presupuestos de 2025, que el PP retiró de forma "sorpresiva", ya que este estaba "firmado y sellado en la mesa acordado con el Partido Socialista en Extremadura".

Para Gil Rosiña, la jefa del Gobierno extremeño es la que tiene que explicar "uno, por qué acuerda con Vox (la investidura); dos, por qué rompe (el gobierno de coalición) con Vox; Tres, por qué negocia el supuesto con el PSOE y luego le retira; y cuatro, el hacer ahora "un chantaje a los extremeños". Por último, la diputado ha señalado que durante el fin de semana no han recibido ningún mensaje nuevo sobre los presupuestos por parte de la Junta.