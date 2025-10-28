"El cambio de hora es muy deprimente, poco español por nuestra parte": qué piensan los extremeños

Desde 1974, el reloj de los españoles se adelanta o se atrasa dos veces al año como medida para ahorrar energía. Medio siglo después, el debate sigue abierto: ¿tiene sentido seguir cambiando la hora en 2025? Los hosteleros extremeños hablan de las consecuencias en bares y restaurantes, mientras los viandantes opinan sobre el impacto en las facturas de la luz y el descanso.

"Es un trastorno, sobre todo ahora, cuando a las siete de la tarde ya es de noche. Es muy deprimente, poco español por nuestra parte", opina entre risas Alejandro Narros, camarero cacereño de 23 años, mientras coloca los cubiertos en el restaurante Tapería Ibérico, ubicado en la plaza de San Juan.

Mantener el horario de verano

Para Narros, la mejor opción sería mantener el horario de verano durante todo el año, y más "en un país como España, que presume de sol y de vida en la calle. En la hostelería se nota mucho. En nuestro caso solo tenemos terraza, y cuando empieza a oscurecer y refresca, a la gente ya le apetece menos salir a tomar algo. Tener más horas de luz nos beneficia también económicamente, así que estos cambios nos vienen muy mal".

Alejandro Narros en el restaurante Tapería Ibérico. / Rocío Muñoz

Cuenta que a partir de noviembre la clientela cena antes: "A las diez ya no tienes a nadie. A los ingleses les dará igual, están todo el día con el cielo gris, pero aquí no". Se refiere a la ciudad de Cáceres, donde las plazas del casco antiguo están llenas de turistas y, a partir de las ocho, los restaurantes comienzan a servir cenas. "Cuando hace frío se nota bastante. En verano tenemos muchísimo más trabajo por la noche, mientras que ahora se concentra más al mediodía", concluye Narros.

"Tampoco es un gran problema"

En un banco de la ciudad monumental, David Lancho lee una edición pasada de 'Le Monde', el periódico francés. Explica que apunta algunas palabras para no olvidarlas. Es de Hinojal, aunque lleva muchos años viviendo en Barcelona, y relata que el cambio de hora le ha fastidiado esta vez porque "no estaba pendiente y no pude hacer una cosa que tenía prevista. Cuando me enteré ya era tarde. Esta mañana he notado que había más luz y me ha parecido bien, aunque por la noche lo encontré demasiado oscuro".

David Lancho en Cáceres. / Rocío Muñoz

Para él tiene algo de sentido, aunque considera que habría menos problemas si se mantuviera siempre igual. "Tampoco es un gran problema; hay cosas más importantes. Hace dos o tres años me llamaron por teléfono para preguntarme si me había dado cuenta y dije que no. Por lo visto, nunca me entero", comenta.

Ahorro de energía

En cuanto al ahorro energético, no lo tiene claro. "Supongo que si mucha gente lo cambia, algo se notará. También he oído que a la gente mayor le pasa como a mí, que ni se entera, y que a los niños les afecta más. Yo tengo 80 años, aunque voy a cumplir 81, por eso se me olvidan las cosas", bromea.

Roberto Valduque. / Rocío Muñoz

Por su parte, Alejandro Valduque, madrileño en Extremadura por trabajo, considera que el cambio es "un poco absurdo. Yo mantendría ya una hora fija". Sobre la supuesta reducción en la factura de la luz, opina que, aunque antes pudo tener sentido, "con la vida que llevamos hoy en día es complicado. Puede que tenga sentido por otras razones, pero para la gente de a pie no".

Una hora más de descanso

Aunque esta vez se enteró del cambio y disfrutó de una hora más de descanso, reconoce que "lo bueno dura una semana". No ha notado alteraciones en el sueño, pero como madruga, agradece que a esa hora ya haya luz.

Mientras los relojes extremeños se adaptan de nuevo al horario, el debate sigue sin resolverse, y el tiempo dirá si esta medida tiene todavía futuro... o es hora de dejarla atrás.