CCOO prepara ya una batería de propuestas para defender a los trabajadores ante el adelanto de las elecciones en Extremadura

CCOO de Extremadura, tras conocerse la decisión del adelanto electoral en la región, ha iniciado ya la elaboración de una batería de propuestas concretas que presentará a los partidos políticos en las próximas fechas "con el objetivo de defender los intereses de la clase trabajadora extremeña".

Según precisa en nota de prensa, estas medidas se centran en asuntos críticos, como el empleo, la vivienda, los servicios públicos, la igualdad, la siniestralidad laboral o la fiscalidad, y son cuestiones que el sindicato vienen planteando previamente en el marco del diálogo social.

Desde CCOO se lamenta que no haya sido posible un acuerdo para la aprobación de los presupuestos regionales por parte de los partidos democráticos y que era lo idóneo para garantizar estabilidad económica y social.

El sindicato hace un llamamiento a la ciudadanía para que ejerza su derecho al voto y participe activamente en los comicios del día 21 de diciembre, pensando en el interés social y de la clase trabajadora y en la defensa de los derechos, las libertades y la democracia.

Decidir qué modelo político adoptará la región

La secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, subraya que en las elecciones se decide qué modelo político adoptará la región, si el defendido por el sindicato, que es una firme apuesta por las políticas públicas y el interés de la mayoría social, u otro que favorece las políticas de privatización y el beneficio exclusivo de una minoría.

En contra "de los regalos fiscales" y "de las reducciones de impuestos a las eléctricas"

En cualquier caso, Berrocal recuerda que CCOO "se posiciona claramente en contra de los regalos fiscales, de las reducciones de impuestos a las eléctricas" y prioriza resolver el grave problema del acceso a la vivienda, atajando el drama social que sufren especialmente las personas con pocos ingresos y los jóvenes.