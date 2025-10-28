Extremadura en alerta por lluvias: Máxima precaución en varias comarcas de Cáceres y Badajoz
El aviso se activa a las 20.00 horas de este martes y se prolonga hasta la medianoche del miércoles
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa la alerta amarilla (peligro moderado) por fuertes lluvias en Extremadura, afectando a las provincias de Cáceres y Badajoz. El aviso arranca a las 22.00 horas de este martes y se prolonga hasta la medianoche del miércoles. De hecho, se prevé la acumulación de precipitaciones de 15 litros de agua por metro cuadrado a la hora.
En el norte de la provincia de Cáceres
La alerta se prolongará hasta la medianoche del miércoles, día 29, y la lluvia acumulada en una hora alcanzará los 15 litros mientras que en 12 horas, que será de 60 litros por metro cuadrado. En la zona cacereña del Tajo y Alagón, el aviso comenzará a las 20.00 horas de hoy y se mantendrá hasta las 20.00 horas de mañana, con una precipitación acumulada de 15 litros en una hora y de 40 litros en 12 horas.
Vegas del Guadiana
En las Vegas del Guadiana, en Badajoz, la alerta se activará desde las 00.00 horas hasta las 9.00 horas del miércoles, con una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado.
En las zonas pacenses de La Siberia extremeña, Barros y Serena, y en las cacereñas de Villuercas y Montánchez, arrancará a las 00.00 hasta las 20.00 horas del miércoles, con una precipitación acumulada en una hora de 15 litros y en 12 horas de 40 litros por metro cuadrado.
En el sur de Badajoz y en la meseta cacereña, se activará a las 20.00 horas de este martes y finalizará a las 20.00 horas de mañana miércoles, con una precipitación acumulada en 12 de horas de 60 y 40 litros por metro cuadrado, respectivamente.
En las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, desde las 00.00 horas hasta las 20.00 horas de mañana miércoles se activará la alerta amarilla por lluvias, con una precipitación acumulada en 12 horas de 40 litros por metro cuadrado.
Recomendaciones
El 112 de Extremadura hace un llamamiento a la precaución. Se recomienda:
- Mantengan en alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil, Policía Local y servicios de mantenimiento.
- Revisen y presten especial atención a sumideros, socavones y muros en mal estado.
- A la ciudadanía se le aconseja extremar las medidas de seguridad al máximo:
- Circular por las carreteras con la máxima precaución, prestando atención a posibles desprendimientos de tierra.
- No atravesar carreteras inundadas ni estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.
- Mantener limpios los sumideros y sistemas de evacuación de agua.
- En caso de cualquier emergencia, se debe contactar de inmediato con el 112 Extremadura.
