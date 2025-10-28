Medio millar de estudiantes claman en las calles extremeñas contra el 'bullying': "He intentado suicidarme y el centro no ha hecho nada"

El 'bullying' es un drama prácticamente silencioso en las aulas, que hoy ha salido a la calle en una protesta inédita de los estudiantes extremeños contra esta lacra tras el suicidio de la adolescente Sandra Peña de 14 años. La joven sevillana ha estado muy presente en las manifestaciones celebradas este mediodía en Cáceres, Badajoz y Mérida, con alrededor de medio millar de jóvenes en total, durante la jornada de huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes, cuyo seguimiento no ha alcanzado el 7% en la región, según los datos de la Consejería de Educación, aunque distintos institutos corroboran a este diario que ha habido "muchas" aulas vacías.

La movilización en la capital cacereña, que ha reunido a unos 300 estudiantes, ha sido un gran abrazo colectivo, especialmente para aquellos que han sufrido el acoso escolar en sus propias carnes y que hoy se han atrevido a alzar la voz para dejar de silenciar y de normalizar una realidad cruel para las víctimas que resulta difícil de afrontar y atajar a los centros educativos y las administraciones. "He sufrido 'bullying' durante muchos años, de 6º de Primaria a 4º de la ESO, he tenido intentos de suicidio y los centros (dos colegios concertados de Cáceres) nunca hacían nada, me decían que yo era el que causaba los problemas porque yo era el raro", ha contado Elisa María en la plaza Mayor ante los manifestantes sin dejar de temblar.

"¿Qué más te puede pasar, si ya te están pegando?"

Decirlo en alto le ha supuesto una cierta liberación, dice, porque el sufrimiento es mucho y a menudo poco comprendido por la sociedad. "Mis padres llevan años intentando luchar, pero sigo sin poder entrar en una clase, me genera ansiedad solo el hecho de pisar un aula", cuenta esta joven de 23 años que no ha podido sacarse el bachillerato y ha intentado retomar sus estudios este curso con un ciclo formativo, "pero soy incapaz". Por eso hoy, que se ha sentido abrazada, ha dado un paso al frente para transmitir a todos aquellos que sufren lo que ella que no están solos y mostrar a los acosadores las verdaderas consecuencias de sus acciones. "Hay que pedir ayuda siempre, qué más te puede pasar, si ya te están pegando".

Elisa María ha roto el hielo durante la protesta en Cáceres y han seguido saliendo de forma espontánea varios testimonios más de acoso que no siempre se ven, pero que muchos conocen en sus entornos escolares. "Mi hija sufría 'bullying' en un colegio público de Cáceres, se autolesionaba porque prefería sentir dolor físico para evadirse del daño psicológico que le estaba provocando los insultos, las burlas y las agresiones de la que supuestamente era su mejor amiga y el centro siempre miraba para otro lado. Acabó activando el protocolo y habló con los padres de la acosadora, pero la solución al final fue la de siempre: la que salió del colegio fue mi hija y aquel protocolo se cerró como si no hubiera habido ningún caso", ha contado también Mónica Lavado, madre de una niña cacereña de 13 años. La situación llegó hasta los juzgados porque la madre de la acosadora acabó denunciando a Mónica por malos tratos hacía su propia hija: "se demostró que era una denuncia falsa motivada porque yo había denunciado el acoso de su hija hacía la mía".

FOTOGALERÍA | Los estudiantes protestan contra el bullying /

Un minuto de silencio por Sandra

Han sido solo dos de los testimonios que se han contado esta mañana en la plaza Mayor de Cáceres, pero no han sido los únicos, en una movilización insólita que ha reunido a unos 300 escolares bajo la convocatoria del Sindicato de Estudiantes, pero sin líderes, portavoces ni organización. Con pancartas caseras y coreando cánticos como 'colegio culpable, sistema responsable', 'no nos mires, únete', 'no nos vamos a callar' o 'no queremos víctimas, queremos respeto', han recorrido parte del paseo de Cánovas hasta llegar a Múltiples, con aplausos y apoyos de los viandantes, y han terminado en la plaza Mayor sentados en un gran círculo, donde han guardado un minuto de silencio por Sandra Peña y han surgido de forma espontánea los primeros testimonios y los abrazos colectivos.

Porque todos son conscientes de los riesgos del acoso, de su cercanía y de que faltan medidas para combatirlo. "El bullying no es una cosa puntual que se acaba cuando se aleja a la víctima del acosador, el 'bullying' hace un daño psicológico que se arrastra toda la vida y solo se puede atajar endureciendo las leyes", sostiene Mónica Lavado.

"También hay que empezar en casa, educando bien a los hijos", añade Alba Muñoz, alumna de FP en el IES El Brocense, que no ha sufrido acoso "pero conozco varios casos, se ven en el día a día". Ella, como la gran mayoría de los manifestantes, ha hecho huelga hoy por dos razones: buscar justicia para Sandra Peña y vigilar más el acoso en las aulas. "La fuerza hace el poder y entre todos tenemos que combatir el 'bullying'.