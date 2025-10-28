La patronal ve un "mal menor" el adelanto electoral en Extremadura

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, ha señalado que el adelanto electoral es un "mal menor" ante la falta de unos nuevos presupuestos para 2026, en tanto que su primera opción hubiera sido un acuerdo que permitiera sacar adelante las cuentas autonómicas.

Asimismo, comparte con la presidenta de la Junta, María Guardiola, que en caso de elecciones, estas se celebrasen cuanto antes, porque "tampoco pasa nada por ir a las urnas, es consustancial a la democracia".

En su opinión, el motivo por el que se ha tomado la decisión antes de la celebración del pleno de debate de las enmiendas a la totalidad, se debe a los plazos legales, en tanto que para evitar la que cita electoral tuviera lugar en mitad de la Navidad, era necesario anticipar la convocatoria a este pasado lunes, recoge la patronal empresarial en una nota de prensa.

"Escenario de incertidumbre"

En todo caso, consideran un "problema" en la convocatoria electoral al generar un "escenario de incertidumbre" que se suma a los "riesgos geopolíticos" existentes, y a la "inestabilidad" del contexto nacional por la "debilidad" del Gobierno de España, en tanto que el capital y la inversión necesitan "certezas, que ahora la política no es capaz de ofrecer", ha comentado.

Por eso, Peinado ha mostrado su deseo de que de las urnas salga un gobierno "estable", y una "estabilidad política" en Extremadura, por lo que ha deseado "suerte" a todas las opciones que se presentan.

"La estabilidad es fundamental en este momento de desarrollo socioeconómico de nuestra región, y esperamos que el lapso de tres meses hasta que se ponga en marcha el gobierno resultante no afecte a los grandes proyectos de la región, y que después tengan el impulso que necesitamos", ha concluido.