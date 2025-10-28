Quintana tacha de "auténtico fracaso" que la legislatura dure dos años en Extremadura

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha tachado de "auténtico fracaso" que una legislatura dure dos años y tres meses tras adelanto electoral convocado por la presidenta de la Junta, María Guardiola, para el próximo 21 de diciembre, ante lo que ve igualmente un "doble fracaso" que "además no ha habido iniciativa".

Para el delegado, "una legislatura que dura dos años y tres meses es un auténtico fracaso de legislatura", y "si además no ha habido iniciativa, pues es un doble fracaso. Si además las decisiones se toman en Madrid, pues es un auténtico fracaso", ha recalcado, para recordar que, en Extremadura, ha habido tres presidentes autonómicos que han estado en alguna legislatura con minoría y han sido capaces de negociar y, en concreto de negociar presupuestos.

De este modo se ha referido a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a Guillermo Fernández Vara y a José Antonio Monago, que "han sido capaces de negociar", mientras que este martes estaba previsto en la Asamblea un pleno sobre las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición a los Presupuestos regionales para 2026 (PGEx), pero "no se ha permitido ni que se hablen", cuando "probablemente esas enmiendas no se iban a aprobar ninguna de las tres", con lo que "se podía seguir negociando".

"No se ha querido negociar"

Y es que, para Quintana, "no se ha querido negociar" porque "es una decisión que se toma en Madrid" y "cuando se toma en Madrid a Madrid le da igual que sea una legislatura fracasada o no", como ha reafirmado en declaraciones a los medios preguntado por su valoración ante la convocatoria de elecciones autonómicas anunciada en la tarde de este lunes por María Guardiola.

Al mismo tiempo e interpelado por si será el actual secretario regional socialista, Miguel Ángel Gallardo, el candidato del PSOE, el delegado del Gobierno ha indicado que será lo que determine el partido y que imagina que sí, tras lo que ha rechazado la posibilidad de que pueda haber algún otro candidato.

Situación nacional

Por otro lado y preguntado por si cree que habrá elecciones a nivel nacional a la vista de que tampoco hay presupuestos aprobados por el momento y se han prorrogado en varias ocasiones, ha sostenido que existe una "contradicción" cuando Guardiola decía este lunes que tomaba la decisión de convocar las elecciones ante el bloqueo alcanzado por no poder aprobar los PGEx para el próximo año, pero también que en la comunidad se está creando empleo.

"Cuando te mandan desde Madrid que tienes que hacer elecciones existe una contradicción", ha agregado Quintana, quien en cualquier caso ha reiterado que "probablemente" la clase política le ha dado "demasiada importancia" a las cuents.

"Llevamos dos años sin presupuesto a nivel nacional", ha dicho, pero la obra para erradicar el nenúfar mejicano el río Guadiana a su paso por Badajoz, cuyos trabajos han comenzado esta semana, "se hace ahora".

"Están magnificados los presupuestos"

"Probablemente están magnificados los presupuestos. Esa es una opinión personal, no tiene por qué tener esa opinión ningún partido político, ni el mío siquiera", ha continuado, para remarcar que han sido "magnificados" porque actualmente se está en una situación en la que "nunca" hubo más personas trabajando en España que hoy en día, o que "nunca subieron las pensiones tanto como suben ahora". "Nunca subió el salario mínimo interprofesional tanto como sube ahora. Nunca trabajaron tantas mujeres como ahora y no tenemos presupuesto".

El Gobierno de España "trabaja y trabaja en favor de la gente", ha concluido el representante del Ejecutivo Central en la región, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras informar de los asuntos abordados en la Comisión de Seguimiento del Protocolo para la erradicación del nenúfar mejicano en Badajoz, reunida previamente, en la Delegación del Gobierno.