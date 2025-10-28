Sorpresa en Vox por el adelanto electoral en Extremadura

A Vox le ha pillado por sorpresa el adelanto electoral en Extremadura. Pocas horas antes del anuncio de María Guardiola, en la sede nacional de la madrileña calle Bambú les parecía imposible que la presidenta extremeña pudiera convocar esa misma tarde los comicios para el próximo 21 de diciembre.

Presumían de que la dirigente del PP tendría que enfrentarse al debate de las tres enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición - PSOE, Vox y Unidas- al proyecto de ley de presupuestos autonómicos que estaba previsto para este martes en la Asamblea de Extremadura, pero que con la convocatoria electoral ha decaído.

Los de Santiago Abascal con su líder en Extremadura a la cabeza, el senador Ángel Pelayo Gordillo, acudían al debate presupuestario pensando que tenían la sartén por el mango y exhibiendo una posición de fuerza - ahora diluida- si el PP quería sacar adelante las cuentas públicas.

"Es muy fácil hablar con nuestros diputados en la Asamblea, que son encantadores. Solo hay que hacer una cosa, acercarse y hablar", decía la mañana del lunes en una rueda de prensa el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, mientras que fuentes de la formación dejaban caer que había más posibilidades de que el PSOE salvase a Guardiola que los diputados de Vox.

Desde la cúpula nacional ven consecuente, no obstante, la decisión de la presidenta de Extremadura, al entender que sin presupuestos no se puede gobernar, en un claro mensaje dirigido también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Un escenario que podría volver a repetirse en Extremadura tras los comicios autonómicos de diciembre si Guardiola volviera a ganar sin mayoría absoluta y necesitase el respaldo de Vox. Si no cambia y sigue sin dialogar, advierten, nunca va a poder aprobar los presupuestos.

Están preparados

Pese a lo inminente de la convocatoria, en Vox aseguran que están preparados y, aunque no desvelan aún quién será el candidato a la Presidencia de la Junta, todo apunta que el Comité Ejecutivo Nacional, máximo órgano de dirección del partido entre asambleas, volverá a apostar por Ángel Pelayo Gordillo.

La falta de tiempo para afianzar la imagen de un nuevo candidato y la proyección que tendrá este jueves durante el interrogatorio que hará a Pedro Sánchez en la comisión que investiga en el Senado el caso Koldo le sitúan en primera posición.

El senador, que estuvo este lunes en la sede nacional del partido en Madrid, no quiso pronunciarse al respecto.