Unidas cree que Guardiola perderá las elecciones y pide que dimita si tiene que gobernar con un Vox "mucho más fuerte"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que existen "muchas posibilidades" de que María Guardiola pierda las elecciones, por lo que el "mejor escenario" al que se enfrenta es a que gobierne con "un Vox mucho más fuerte", de tal forma que si esto sucede la dirigente "popular" "tiene que dimitir" el 22 de diciembre.

La líder de la formación se ha mostrado dispuesta a dar la batalla electoral, ya que considera que "se abre una oportunidad importantísima" para Unidas por Extremadura, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación en Mérida.

"Somos la única fuerza política capaz de hacer frente a las derechas", ha asegurado De Miguel, quien se ha mostrado convencida de que muchos más extremeños confiarán en su opción política "porque esta región no puede caer en manos de aquellos que solo se interesan por ser el 'lobby' de las eléctricas y las grandes multinacionales", recoge en Unidas por Extremadura en una nota de prensa.

"El experimento del señor Feijóo"

De Miguel ha vuelto, además, a reprochar a Guardiola que haya "accedido" a que Extremadura "sea el experimento del señor Feijóo". "Sabíamos -ha asegurado- que íbamos a elecciones, que los presupuestos eran una excusa, pero pensábamos que tendría la decencia institucional de permitir que debatiéramos las enmiendas a la totalidad, donde la íbamos a desmontar punto por punto la campaña de propaganda de estos dos años y medio", ha remarcado.