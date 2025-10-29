El ‘bullying’ es un drama prácticamente silencioso en las aulas, pero ayer salió a la calle en una protesta inédita de los estudiantes extremeños de Secundaria, Bachillerato y FP contra esta lacra tras el suicidio de la adolescente Sandra Peña de 14 años. La joven sevillana estuvo muy presente en las manifestaciones celebradas a medio mañana en Cáceres y Badajoz, con alrededor de medio millar de jóvenes en total, durante una jornada de huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes, cuyo seguimiento no alcanzó el 7% en la región, según los datos de la Consejería de Educación, aunque distintos institutos corroboraron a este diario que hubo «muchas» aulas vacías o casi.

La movilización en la capital cacereña reunió a unos 300 estudiantes y se convirtió en un abrazo colectivo contra el ‘bullying’, que llegó especialmente a aquellos jóvenes que lo han sufrido en sus propias carnes y ayer, de forma totalmente espontánea en medio de la protesta, se atrevieron a alzar la voz para dejar de silenciar y normalizar una realidad que resulta difícil de afrontar y atajar a los centros educativos y las administraciones. Ellos pusieron ayer caras a los datos: durante el curso 2023-2024 la Consejería de Educación registró 119 denuncias por situaciones de acoso escolar en colegios e institutos extremeños, pero solo se constataron diez casos.

Las cifras parece que se quedan cortas para una realidad interiorizada en los centros escolares. «Yo no lo he sufrido, pero todos conocemos casos, es el día a día», reconoció ayer Alba Muñoz, alumna de FP del IES El Brocense. Ella hizo huelga ayer y acudió a las protestas con dos objetivos claros: pedir justicia para Sandra Peña y más vigilancia y acción contra el acoso en las aulas.

En la cabeza de la manifestación, que recorrió varias calles de la ciudad al grito de «no nos vamos a callar» o «colegio culpable, sistema responsable» y recaló en la plaza Mayor, donde se guardó un minuto de silencio por Peña y se contaron varios testimonios directos, estaba Yasmina González, estudiante de primero de la UEx, que no quiso perderse la protesta porque es un tema «muy importante»: «si el ‘bullying’ no se para no podremos tener nunca una buena salud mental», contaba esta joven que, aunque no ha sufrido nunca acoso, sí tiene familiares cercanos víctimas de esta lacra. «Por lo que conozco, la mayoría de los centros siguen mirando para otro lado, suelen decir que son cosas de críos». Reconoció, además, que tampoco suelen actuar los propios compañeros que, a menudo, se convierten en cómplices ante un caso de acoso que no denuncian. «Hace falta mucha más concienciación, empezando por casa, que es donde está la base de la educación».

Estos mensajes se repitieron en Badajoz, donde en torno a 200 estudiantes, y también adultos, se plantaron contra el ‘bullying’ en la plaza de España de Badajoz, para exigir una educación con respeto y empatía. Esther Álvarez y Paula Delgado, del IES Rodríguez Moñiño se encontraban en primera línea con camisetas blancas con el lema «Justicia por Sandra Peña» y carteles con mensajes como «el respeto nos hace grandes»: «Lo de Sandra nos ha parecido muy injusto; se suicidó porque le hacían ‘bullying’ y los profesores no hacían nada». Las jóvenes reconocieron que el acoso sigue «demasiado normalizado» dentro y fuera del aula a través de las redes sociales y que todavía hace falta conciencia social. «Nos dan muchas charlas, pero hay gente que no se lo toma en serio porque no lo ha vivido», añade Paula.

Dos testimonios