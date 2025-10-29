«Tenemos que ser la administración que ayude a todos a crear empleo y riqueza»

Malpartida de Cáceres es un referente en gestión local. ¿Qué entiende usted por municipalismo y cómo lo aplica en el día a día del Ayuntamiento?

El municipalismo es creer que desde tu puesto de alcalde puedes mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. En nuestro entorno rural significa tener las mismas oportunidades que los que viven en una gran ciudad. Y te tiene que gustar mucho, porque lleva parejo un componente vocacional de servicio muy importante. Hay muchos problemas y poco dinero. El municipalismo requiere una dedicación 24 horas al día, porque cuando sales del despacho sigues siendo alcalde.

¿Cuáles son, a su juicio, los principales retos a los que se enfrentan hoy los municipios medianos como Malpartida en materia de financiación y competencias?

Me conformaría con que se aplicara el prisma de lo rural a toda la legislación que se aprueba tanto en Madrid como en Mérida. Nosotros estamos sometidos a la ley igual que un ayuntamiento grande y no tenemos sus mismos medios. Solo eso ya nos facilitaría el día a día de nuestra gestión. Nuestro mayor reto es el demográfico. Necesitamos asentar población y, si puede ser, aumentarla. Eso supone trabajar en materia de empleo, vivienda y calidad de vida. Estos los tres pilares que hacer que un ciudadano decida asentarse en una localidad.

¿Considera que las administraciones supramunicipales (Diputación, Junta, Estado) apoyan de forma suficiente a los ayuntamientos en su labor cotidiana?

Según. Desde el Gobierno de España se habla mucho del reto demográfico, pero se le apoya poco. Cada vez que aparece nueva normativa no lleva apenas financiación aparejada. Desde la Junta de Extremadura, con María Guardiola al frente, sí se le está apoyando porque ha entrado gente en su gobierno que entienden los problemas que hay en el ámbito rural. He sido presidente de la Mancomunidad Tajo-Salor y portavoz en la Diputación de Cáceres y creo que en estos organismos supramunicipales se politiza todo excesivamente y no se atienden los intereses reales de los municipios. Eso hace que el objetivo de ayudar a los ayuntamientos se difumine.

En un contexto de despoblación rural, ¿qué papel juega el municipalismo como herramienta para fijar población y garantizar servicios básicos en el territorio?

Tenemos que ser la administración que ayude a cualquier persona que quiera crear riqueza, desde un autónomo, una empresa familiar o una gran empresa. Los ayuntamientos tenemos que facilitar al máximo su implantación en el territorio porque eso supone que se asiente población. Paralelamente, tenemos que tener vivienda y eso depende de administraciones superiores.Además,s tenemos que ofrecer calidad de vida, ocio, cultura y deporte. Somos los protagonistas de la lucha contra el despoblamiento.

¿Cómo se pueden reforzar los vínculos entre los ayuntamientos y la ciudadanía para que los vecinos se sientan verdaderamente partícipes de las decisiones municipales?

Cuando más pequeño es un municipio más relación directa hay entre alcalde y ciudadano. Y eso con las redes sociales se ha intensificado mucho más. Los ciudadanos en un pueblo se sienten partícipes de las decisiones municipales. Desgraciadamente, la política lo enturbia todo y herramientas que son útiles para la participación de todos pierden su verdadera finalidad.

Desde su experiencia, ¿qué medidas o reformas serían necesarias para fortalecer el municipalismo en España y dar mayor autonomía a los gobiernos locales?

Hay que trabajar el prisma rural en la legislación y en segundo lugar tener más financiación, porque al final somos un cajón de sastre y asumimos competencias que no cumplen otras administraciones pero sin apenas financiación para hacerlo.