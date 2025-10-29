Dónde comer 'de muerte' este Halloween en Extremadura

Halloween se ha convertido en una fecha marcada en el calendario de muchos, una ocasión perfecta para reunirse con familiares y amigos y disfrutar de momentos juntos. En Extremadura, varios restaurantes y pastelerías se suman a la celebración con menús y dulces que prometen poner los pelos de punta.

Badajoz

La hamburguesería de reciente apertura Monkey Food se suma a la fiesta con su propuesta “La Dulce Antídoto”, una singular smash burger servida con jeringuilla de “sangre” comestible. En redes sociales advierten: “Tómala bajo tu propio riesgo”.

Para los amantes del dulce, Ferri’s Bistrot ofrece una tarta de queso de edición limitada con calabaza y chocolate; solo hay 50 unidades disponibles, así que conviene darse prisa. Desde Floco completan la oferta con donuts rellenos de crema Lotus y decoraciones terroríficas, disponibles hasta el 7 de noviembre.

Cáceres

En Cáceres, Chef Alia Pastry Shop sorprende con dulces decorados terroríficamente, desde tartas que parecen cobrar vida hasta un amplio surtido de pasteles “de muerte”.

México es dueño por excelencia de esta festividad, y desde Cáceres, Tacos Doña Loren te transportará al mismísimo México con su pan de muerto acompañado de un chocolate champurrado.

Para quienes prefieren sabores otoñales y reconfortantes, Mafalda ofrece empanadas argentinas de calabaza y queso, aptas para veganos, y completa la experiencia con buñuelos de viento rellenos de nata y chocolate.