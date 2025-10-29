Educación pide a las familias "precaución" ante la alerta por intensas lluvias este miércoles en Extremadura

La Consejería de Educación pide a las familias extremeñas que extremen las precauciones y sigan las indicaciones de las autoridades ante el aviso naranja activado por la Aemet por las intensas lluvias que se registran desde primera hora de la mañana de este miércoles en varias zonas de Extremadura.

El mensaje se ha remitido a través de Rayuela a los centros educativos, que han sido los encargados de trasladarlo a las familias por la plataforma educativa.

Desde la Secretaría General de Educación indican a este diario que no hay suspensión de clases por el temporal y solo se han limitado a trasladar las indicaciones del Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura "en un claro ejemplo de servicio público".

En concreto, se informa de que la alerta naranja por intesas lluvias está activa hoy desde las 9.00 hasta las 20 horas, un tiempo en el que se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 30 mm en una hora, "con mayor intensidad en la zona occidental.