Meteorología
Educación pide a las familias "precaución" ante la alerta por intensas lluvias este miércoles en Extremadura
La consejería ha remitido un escrito a los centros educativos afectados por el aviso naranja para que informen sobre la necesidad de extremar las precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades en las zonas con aviso naranja
La Consejería de Educación pide a las familias extremeñas que extremen las precauciones y sigan las indicaciones de las autoridades ante el aviso naranja activado por la Aemet por las intensas lluvias que se registran desde primera hora de la mañana de este miércoles en varias zonas de Extremadura.
El mensaje se ha remitido a través de Rayuela a los centros educativos, que han sido los encargados de trasladarlo a las familias por la plataforma educativa.
Desde la Secretaría General de Educación indican a este diario que no hay suspensión de clases por el temporal y solo se han limitado a trasladar las indicaciones del Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura "en un claro ejemplo de servicio público".
En concreto, se informa de que la alerta naranja por intesas lluvias está activa hoy desde las 9.00 hasta las 20 horas, un tiempo en el que se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 30 mm en una hora, "con mayor intensidad en la zona occidental.
- Un nuevo reto por las calles de la ciudad: 'Código Badajoz', el escape room que enseña de forma diferente
- Un aspirante a la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz recurrirá el nombramiento
- Momento histórico en Badajoz: comienza la retirada de lodo del Guadiana contra el nenúfar
- 32 funcionarios y 3 trabajadores del Ayuntamiento de Badajoz, a la espera de tomar posesión de su plaza
- Quince años sin salir de un patio en Montijo: la historia de Runi se hace viral en redes sociales
- El Badajoz se desata en Pueblonuevo
- La Solidaridad de Badajoz con la dana: «La televisión no mostró ni la mitad de lo que vimos allí»
- Vecinos de Valdepasillas piden que el desfile del Carnaval termine en Sinfoniano Madroñero