Los estudiantes extremeños opinan sobre el adelanto electoral: del acoso escolar al auge del voto a Vox

En el marco de la huelga contra el acoso escolar celebrada este martes en Extremadura, varios jóvenes han compartido su visión sobre el adelanto electoral anunciado por la presidenta de la Junta, María Guardiola, para el próximo 21 de diciembre. Aunque para muchos la política sigue siendo algo distante, los entrevistados coinciden en dos aspectos: la falta de respuesta institucional ante los casos de bullying y una inclinación hacia el voto a Vox.

"No me siento escuchada por los centros educativos, sé de varios casos que se están sufriendo ahora mismo y no hacen todo lo que deberían", lamenta Yasmina González, estudiante de 18 años en la facultad de Educación de la Universidad de Extremadura.

"No controlo mucho el tema"

Aunque el anuncio de unas elecciones anticipadas pasa inadvertido, González considera que actualmente los políticos "en lugar de escuchar a su país apoyan cosas que pasan fuera, y los que estamos aquí nos vamos a quedar en nada", critica. Aun así, todavía no tiene decidido su voto: "Tengo que mirarme los planes electorales porque de momento sé poca cosa, no controlo mucho el tema".

Yasmina González, estudiante extremeña, sobre las elecciones. / CARLOS GIL

Aunque admite que su formación política es limitada, considera que la prevención del acoso escolar debería tener más protagonismo en las campañas políticas porque "estamos hablando de la salud de los jóvenes, y a fin de cuentas somos el futuro de España", recalca.

Voto a Vox

Aitana Iglesias, estudiante de 4º de ESO en el Instituto El Brocense, también pone el foco en la falta de atención institucional. "Los políticos podrían centrarse un poco más en lo que pasa en su propio país", opina. Sobre el adelanto electoral, considera que puede abrir nuevas oportunidades. "A mí me parece bien, porque a lo mejor hay gente que quiere cambiar su voto. Está bien que se dé esa oportunidad".

Aunque aún es menor de edad, responde tajante que si tuviera la oportunidad, votaría a Vox. "Su plan electoral me gusta mucho, sobre todo por el tema de la inmigración ilegal y la okupación. Creo que, si se centraran más en lo que pasa dentro del propio país, también prestarían más atención a los casos particulares de cada persona".

El adelanto electoral: una buena medida según los jóvenes

Su amiga, situada a su lado, también tiene 15 años y coincide en que el adelanto electoral es una buena noticia, porque ayuda a mantener vivos los debates sociales que están marcando la agenda pública. "Los casos de bullying y los problemas en los colegios o los temas de salud mental se tienes ahora más recientes. Si las elecciones se hicieran en la fecha habitual, creo que la gente se olvidaría de todo lo que ha pasado", reflexiona.

También sin poder votar, asegura que "probablemente sería a Vox", aunque reconoce no estar muy informada. "Mis padres piensan parecido por lo que tengo entendido, pero es un tema del que no suelo hablar mucho con ellos", comenta. Sobre la posibilidad de que Guardiola repita victoria, cree que "dependerá del momento, porque la gente cambia mucho de opinión".

"No votaría a la derecha"

Por su parte, Saray Pérez, estudiante de Bachillerato de Artes Plásticas, pone el foco en la importancia de aumentar el personal de atención psicológica en los centros, sobre todo, orientadores o trabajadores que puedan estar atentos a los casos de bullying. Explica que en su instituto, el IES Al-Qazeres, "solo hay una orientadora para todo el centro, y a veces es difícil comunicarse con ella".

Saray Pérez, sobre las elecciones anticipadas, en Cáceres. / Rocío Muñoz

No tiene decidido su voto, pero tiene claro que "a la derecha no". Preguntada por Guardiola, señala que tendrá que informarse, "escuchar a cada partido y a las personas antes de decidir". En cuanto al adelanto electoral, no tiene una postura clara, pero piensa que las elecciones deben celebrarse en su momento, y que quizá la decisión pueda afectar de manera negativa a la presidenta.

Aprovecha para lanzar una reflexión más amplia: "Los jóvenes deberíamos interesarnos más sobre política, porque es el futuro de nuestra región y de quién la gobierna. Es un tema importante, pero estamos más centrados en otras cosas y no nos llama tanto la atención".