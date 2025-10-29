El Poder Judicial elige a los magistrados que supervisarán las elecciones anticipadas en Extremadura

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado este miércoles a los vocales de las Juntas Electorales Provinciales de Cáceres y Badajoz, un paso más de cara a la convocatoria de elecciones anticipadas a la Asamblea de Extremadura el próximo 21 de diciembre. Se trata de los órganos que velan por el cumplimiento de la normativa electoral durante todo el proceso y que garantizan que los comicios se desarrollan de forma correcta en cada provincia.

El artículo 10 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que cada junta electoral provincial estará compuesta por tres vocales magistrados de la Audiencia Provincial correspondiente, designados mediante insaculación por el Consejo General del Poder Judicial. El artículo 14 de la citada norma añade que se deben constituir en el tercer día siguiente a la convocatoria de elecciones, de forma que la Comisión Permanente del CGPJ, reunida en el Centro de Documentación Judicial de San Sebastián, ha procedido este miércoles a designar a los candidatos.

Junta Electoral Provincial de Cáceres

Magistrados/as titulares:

Aída María de la Cruz Torre

Joaquín González Casso

Samantha Reynolds Barredo

Magistrados/as suplentes:

Valentín Pérez Aparicio

Julia Domínguez Domínguez

Jesús María Gómez Flores

Junta Electoral Provincial de Badajoz

Magistrados/as titulares:

María Dolores Fernández Gallardo

Juana Calderón Martín

Armando García Carrasco

Magistrados/as suplentes:

José Antonio Patrocinio Polo

Emilio García-Cancho Murillo

Raquel Rivas Hidalgo

A estos seis miembros, tres por provincia, habrá que añadir dos vocales universitarios o juristas nombrados por la Junta Electoral Central.

Transparencia

La Junta Electoral Provincial (JEP) es el órgano encargado de velar por la transparencia y la legalidad del proceso electoral en el ámbito de cada provincia. Actúa como autoridad intermedia entre la Junta Electoral Central y las juntas electorales de zona.

Entre sus funciones principales están la de supervisar y coordinar las actuaciones de las juntas electorales de zona, resolver reclamaciones, quejas y recursos sobre el desarrollo del proceso electoral en su provincia, y distribuir los espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios públicos provinciales. Con este nombramiento, las juntas quedarán constituidas formalmente tras la convocatoria de elecciones.