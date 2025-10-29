La nueva Asamblea de Extremadura deberá constituirse antes del 20 de enero

La cuenta atrás ha comenzado. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó este martes el decreto de convocatoria anticipada de elecciones autonómicas, que disuelve la Asamblea y cesa toda la actividad parlamentaria hasta que después de los comicios se constituya la nueva cámara autonómica. Degún los plazos marcados por el Reglamento de la Asamblea, debe ser antes del 20 de enero. El Consejo de Gobierno sigue en plenitud de funciones, pero con límites claros hasta el 21 de diciembre. El Ejecutivo de María Guardiola mantiene solo las competencias de gestión ordinaria: continuar con los asuntos ya en marcha, garantizar la continuidad de los servicios públicos y resolver cuestiones urgentes o inaplazables.

Durante este periodo el Gobierno no puede aprobar proyectos de ley ni enviar iniciativas al Parlamento; nombrar o cesar altos cargos, salvo por razones justificadas; realizar grandes contratos, concesiones o gasto público que comprometa al siguiente gobierno, ni adoptar acuerdos de carácter político o estructural que conlleven reorganizaciones administrativas o reformas normativas. Están ya también prohibidas las fotos de primeras piedras y grandes inauguraciones, como la que hace solo unos días protagonizó la propia María Guardiola en el puente de Alcántara.

Lucía Feijoo Viera

Las listas a la Asamblea

La maquinaria ya está en marcha y ahora el siguiente paso será la confección de las listas electorales, que los diferentes partidos deben tener listas en apenas 20 días. Las candidaturas se publicarán el 19 de noviembre en los boletines oficiales y la proclamación definitiva se hará tras el plazo de subsanación de errores, el 25 de noviembre. Hay que renovar 65 diputados, 36 de la provincia de Badajoz y 29 de Cáceres, un reparto que se realiza en función del número de habitantes de cada circunscripción. Cada lista debe incluir además, tres suplentes.

En las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023 concurrieron un total de 13 candidaturas distribuidas entre las dos circunscripciones. En ambas provincias se presentaron las principales formaciones de ámbito estatal (PSOE, PP, Vox, Podemos–Izquierda Unida–Alianza Verde y Ciudadanos) junto a partidos regionales y locales como Extremadura Unida, Juntos por Extremadura, SOS Extremadura, Unidas por Extremadura, Centrados, Coalición Extremeña–Prex-Crex, Falange Española de las JONS y Escaños en Blanco. Estas 13 listas reflejaron la fragmentación del espacio político extremeño, aunque finalmente solo PSOE, PP, Vox y Unidas por Extremadura lograron representación.

Diputación Permanente

Ante el cese de la actividad parlamentaria se convoca la Diputación Permanente, órgano de carácter interno que se mantiene en funciones entre los periodos ordinarios de sesiones o en situaciones excepcionales como la pandemia. Cuando la Cámara se disuelve, los miembros de la Diputación Permanente siguen en activo y por tanto, conservan todos sus derechos y prerrogativas como diputados, incluido el aforamiento y las retribuciones económicas, hasta que se celebra la sesión constitutiva de la nueva legislatura.

La composición de la Mesa se mantiene en la Diputación Permanente: la presidenta es la socialista Blanca Martín; los vicepresidentes Manuel Naharro (PP) y Lara Garlito (PSOE) y los secretarios Laureano León (PP), Estrella Gordillo (PSOE) y José Antonio González Frutos (Unidas). A ellos se suman un total de 10 parlamentarios, que son elegidos al inicio de la legislatura en función de la representación obtenida por cada grupo.

Vista de la Mesa de la Asamblea de Extremadura durante la celebración de un pleno. / Asamblea de Extremadura

Actualmente, cuatro son del PP (María del Pilar Gómez de Tejada, Juan Luis Rodríguez, José Ángel Sánchez Juliá y María Teresa Tortonda), otros tantos del PSOE (María Piedad Álvarez, Jorge Amado, Miguel Ángel Gallardo y José María Vergeles), uno de Vox (Ángel Pelayo Gordillo) e Irene de Miguel (Unidas). Estos diputados mantienen todos sus derechos, obligaciones y prerrogativas hasta la constitución de la nueva Asamblea, incluidas las retribuciones económicas.

Con la disolución de la Cámara legislativa quedan sin efecto todas las iniciativas en trámite y también las comisiones no permanentes de investigación que estaban en marcha, como el proyecto de regadío de Tierra de Barros y la referida a los graves incendios registrados en Extremadura en agosto de este año.

20 de enero: fecha tope

La convocatoria de la Asamblea electa, que es competencia de María Guardiola, debe realizarse dentro de los 15 días siguientes a la celebración de las elecciones, en todo caso antes del 5 de enero. La nueva Asamblea debe quedar constituida antes de que se cumpla un mes de la cita con las urnas, con lo que la fecha tope que marca el Reglamento es el 20 de enero.

En dicha sesión, los 65 diputados que conforman el hemiciclo deberán elegir la Presidencia de la Asamblea y, a continuación, el resto de los miembros de la Mesa. Cada grupo parlamentario puede presentar un candidato a la Presidencia: si en la primera votación ninguno obtiene la mayoría cualificada, se procede a realizar una segunda votación, resultando elegido el que obtenga un mayor número de votos. En caso de empate se repetirá la votación, y si el empate persiste, se considerará elegido el candidato de la lista más votada en las elecciones.

La investidura, en febrero

Una vez constituida la Asamblea, en el plazo de 15 días y previa consulta a los grupos parlamentarios, el nuevo presidente de la Mesa deberá proponer un candidato a la Presidencia de la Junta respaldado, al menos, por una cuarta parte de los miembros de la Cámara. Y en los 15 días siguientes se procederá a celebrar el debate de investidura, con toda probabilidad ya en el mes de febrero.

El candidato deberá obtener mayoría absoluta para ser proclamado Presidente. De lo contrario, se procederá a una nueva votación 48 horas después de la primera, en la que se requerirá ya mayoría simple. El procedimiento podrá repetirse, con los mismos o diferentes candidatos, cuantas veces lo considere oportuno la Presidencia de la Asamblea. Si en el plazo de dos meses a partir de la primera votación ninguno de los candidatos hubiera sido elegido, la Asamblea quedará disuelta y se procederá a convocar nuevas elecciones.