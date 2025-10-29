El PP encara la campaña electoral con "muchas ganas" y preparado para dar un Gobierno “estable” a Extremadura

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que su partido encara las elecciones autonómicas del 21 de diciembre con "muchas ganas" porque cuenta con "un gran equipo" frente al "banquillo" del PSOE, en alusión al proceso judicial que afecta al candidato socialista Miguel Ángel Gallardo. Tras mantener este miércoles en Cáceres una reunión de coordinación para la preparación de la campaña, Sánchez Juliá ha aseverado que su partido “está preparado” para que, “si fuese necesario”, mañana mismo pudiese afrontar unas elecciones y “para que pasado mañana haya un gobierno en Extremadura que garantice la estabilidad en nuestra región”.

Sánchez Juliá ha incidido en que el PP es el "único partido" que puede dar estabilidad a la región porque enfrente hay un Partido Socialista que "va a designar un candidato que está imputado y que está mucho más pendiente de sus asuntos judiciales que de los problemas de los extremeños, que va a estar más pendiente de pasar la catana a los compañeros que de solucionar los problemas de Extremadura".

"Pulso" en Vox

"Vemos cómo enfrente tenemos a Vox, que ahora mismo se encuentra también en esa encrucijada de decidir quién va a ser su candidato y cómo internamente hay una pelea, hay un pulso entre Ángel Pelayo y Óscar Fernández por afrontar la candidatura de Vox a las elecciones autonómicas", ha esgrimido. Y en relación a Irene de Miguel ha ironizado con que no sabe por qué partido presentarse, "si por Podemos, por Sumar o por Unidas por Extremadura", por lo que "esa estabilidad solo la representa el Partido Popular y María Guardiola", ha recalcado.

A su juicio, María Guardiola ha convocado las elecciones "buscando darle estabilidad a Extremadura". "Queremos una estabilidad para que Extremadura siga creciendo, una estabilidad para consolidar los datos de desempleo, una estabilidad para consolidar los datos de creación de empresas, una estabilidad para que las políticas sociales que ha generado el gobierno de María Guardiola sigan creciendo en nuestra región. Hay menos listas de esperas, hay más servicios sanitarios, hay más derechos en Extremadura", ha subrayado.

El PP "no va a retroceder absolutamente en nada"

Sánchez Juliá ha hecho hincapié en que el proyecto del PP "defiende los derechos" y "no va a retroceder absolutamente en nada", con un proyecto de "moderación" y "alejado del ruido". "Un proyecto alejado de los enfrentamientos y que tiene únicamente como objetivo la estabilidad para Extremadura y que los extremeños puedan ver un gobierno transversal", ha explicado.

"Esto no se trata de la política de rojos contra azules, de verdes contra amarillos, no se trata de colores, se trata de poner los intereses de Extremadura por delante de todo. Y ahora mismo ese proyecto de estabilidad, de moderación, que quiere ganarse la confianza mayoritaria de todos los extremeños para consolidar el proyecto de María Guardiola, lo representa el Partido Popular", ha recalcado.

No valora sondeos

Respecto a los sondeos que se barajan, Sánchez Juliá no ha querido pronunciarse y ha remarcado en que el objetivo del PP "es conseguir la confianza mayoritaria de todos los extremeños para poder desarrollar el programa del Partido Popular, el programa de María Guardiola, sin ningún tipo de ataduras". En este punto, se ha referido a los datos económicos de la región, que "está encabezando todos los rankings de crecimiento", con 437.000 ocupados más y tres bajadas de impuestos que han hecho que se le devuelvan a los extremeños 120 millones de euros y, aun así, se han podido recaudar 230 millones de euros más "para fortalecer los servicios públicos".

"Y eso se ha hecho generando más dinamismo económico, con más empresas, con más oportunidades y con una Extremadura mucho más libre. Extremadura hoy es libre para decidir su futuro sin que nadie le diga lo que tiene que ser. Justamente todo lo contrario que pasaba antes con un gobierno del Partido Socialista", ha manifestado.

Una decisión "libre y meditada"

Sánchez Juliá ha vuelto a defender que la decisión de María Guardiola de convocar elecciones ha sido libre, meditada" y "tomada por la presidenta María Guardiola, pensando única y exclusivamente en Extremadura y en los extremeños". "Nadie nos marca los tiempos al Partido Popular de Extremadura y a la presidenta María Guardiola. Hay otras formaciones políticas que no pueden decir lo mismo. Vox está esperando a que le llamen de la sede de Madrid para ver qué hacen. Gallardo está esperando a ver si desde Ferraz le confirman o le dejan caer", ha espetado. Frente a esto, Sánchez Juliá ha defendido que el PP tiene una presidenta respaldada por el partido autonómico y por el partido nacional.

Las listas

A la pregunta de si las listas electorales van a ser las mismas que en las pasadas elecciones o va a haber cambios, el portavoz 'popular' ha contestado que esa es una decisión que tiene que tomar la presidenta María Guardiola junto con su equipo.

"Las listas que sean van a ser las mejores, pero el Partido Popular tiene equipos para conformar las listas... Y mientras otros hablan de que tienen banquillos, cuando lo que están es sentados en el banquillo, nosotros hablamos de grandes equipos para trabajar por los extremeños. No tenemos ambiciones personales, aquí hay una sola ambición que se llama Extremadura y consolidar el proyecto de María Guardiola para los extremeños", ha remachado.