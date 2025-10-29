Quintana sobre Almaraz: “El último día deciden que van a pedir la prórroga sin contraprestaciones, ¿para esto hay que liar toda la que hemos liado?”

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha valorado este miércoles la previsible solicitud de prórroga para la Central Nuclear de Almaraz por parte de sus tres propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy). Una petición que formalmente aún no se ha producido, pero que probablemente se remitirá en lo que queda de semana.

Quintana se ha mostrado muy crítico con la forma de actuar de las eléctricas, una vez que, desde un inicio, "la decisión de la prórroga o la decisión de la continuidad la tenían exclusivamente las empresas". Por este motivo, ha lamentado que no haya sido hasta el “último día” cuando han decidido que van a tramitarla “sin contraprestaciones". “¿Para esto hay que liar toda la que hemos liado?, ¿para esto he tenido que ir a sitios donde se insultaba al Gobierno?”, se preguntó.

El delegado del gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en una foto de archivo. / Andrés Rodríguez - Europa Press

La central tiene que entregar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) antes del próximo sábado (1 de noviembre, justo dos años antes de la fecha fijada para el cierre de su primer reactor) la documentación de licenciamiento asociada a la declaración de cese definitivo de explotación de su unidad I. Iberdrola adelantó la semana pasada que las eléctricas tienen intención de presentar la petición de prórroga para Almaraz al Ministerio para la Transición Ecológica “con carácter previo” a este trámite en el CSN. “Han esperado todo este tiempo… Dos años llevo en la delegación de Gobierno y habré hecho cientos de contestaciones sobre la central nuclear”, criticó Quintana en unas declaraciones a los medios realizadas en Plasencia.

"Récord de beneficios"

Sobre esta cuestión incidió también en los resultados obtenidos por estas tres eléctricas "solamente" en los primeros nueve meses de 2025, que “acabamos de saber esta mañana”. “8.700 millones de euros de beneficio, más que el presupuesto fallido de María Guardiola. A esa gente es a la que María Guardiola le quería beneficiar con 45 millones para que pagaran su consejo de administración”, resaltó en relación al compromiso de la presidenta extremeña de recortar progresivamente la ‘ecotasa’ que abona la central hasta el 50% en 2029 si la planta sigue activa en ese horizonte.

“Vamos a ver qué presentan”

El delegado del Gobierno en la región calificó de “muy sorprendente” la forma de proceder de las eléctricas, agotando el plazo hasta el último momento, aunque matizó que “vamos a ver qué presentan”, “porque después de dos años escuchando esto de que el mes que viene se reúnen, el mes que viene se reúnen, el mes que viene se reúnen…. y lo hacen mañana, el último día. De verdad no es comprensible esta situación”.

Asimismo, atribuyó este comportamiento a que Iberdrola, Endesa y Naturgy han estado todo este tiempo “a ver cómo eran capaces de pedirle al Gobierno que le rebajaran los impuestos”, si bien, “cuando han visto” que el Ejecutivo puso “sus líneas rojas”, entre las que estaba no recortar la carga fiscal a la nuclear, han decidió finalmente pedir la continuidad.

Igualmente, volvió a esgrimir que la tasa Enresa, cuya reducción se pide por parte de las compañías, “no es un impuesto, es para gestionar los residuos”, y por ello lo “lógico” es que la paguen los dueños de las centrales, no “los consumidores. No puede ir en el recibo de la luz, la tienen que pagar, ¿quiénes?: los propietarios”.