El partido de Yolanda Díaz se inclina por no integrarse en la coalición Unidas por Extremadura con Podemos e IU

El partido Movimiento Sumar, al que pertenece Yolanda Díaz, se inclina en estos momentos por no integrarse en la lista electoral de Unidas por Extremadura junto a Podemos e IU y dar solo apoyo externo, con la posibilidad de que los representantes de Sumar en el Gobierno participen en la campaña electoral para apoyar a Irene de Miguel.

El adelanto electoral en Extremadura, con la convocatoria de elecciones autonómicas el próximo 21 de diciembre, ha pillado a Movimiento Sumar todavía sin una estructura territorial en la región. Ante esta situación, y dada la falta de tiempo para tener un debate profundo, fuentes de la Ejecutiva de Movimiento Sumar se inclinan ahora mismo por no tratar de integrarse en la lista de Unidas por Extremadura y limitarse a dar apoyo externo a esta coalición electoral, de la que forman parte Podemos e IU.

Yolanda Díaz, en la campaña

Entre este apoyo externo se contempla la posibilidad de que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y otros ministros del espacio Sumar participen en la campaña electoral, algo que no creen que puede incomodar a la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, de Podemos. Por el momento no hay nada decidido y las conversaciones entre los partidos situados a la izquierda del PSOE son muy incipientes.

Desde la Ejecutiva de Movimiento Sumar no están preocupados por si finalmente no figuran en la lista de Unidas por Extremadura, aunque fuera en un puesto simbólico, ya que el caso de la región es diferente al de Andalucía o Castilla y León, donde todas las fuerzas concurren en solitario. En el caso de Extremadura, la coalición establecida, a juicio de Sumar, "trasciende a las marcas" de Podemos y de IU y se ha mostrado ya como un espacio abierto y útil para la izquierda.

Reeditar la coalición

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha mostrado ya su apoyo expreso a revalidar la candidatura Unidas por Extremadura y que la encabece la coordinadora autonómica de Podemos, Irene de Miguel, a falta de que lo decidan los inscritos mediante una consulta. "Mi opinión es que la candidatura de Irene de Miguel y de Unidas por Extremadura es la que puede generar un proyecto de transformación como el que llevan trabajando casi ocho años en Extremadura, la que puede de verdad hacer frente al PP y a un PSOE que ya ha demostrado que no es capaz de ganarle a la derecha", ha señalado Belarra.

IU también ha celebrado la posición de Podemos y, aunque es partidaria de que se amplíe la coalición, ha subrayado sobre la opción de incluir a Sumar que siempre es más fácil revalidar las alianzas preexistentes y que cualquier decisión la va a tomar de forma autónoma las dos formaciones que tienen implantación en Extremadura.