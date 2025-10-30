Ciudadanos confirma su candidatura a las elecciones anticipadas de Extremadura

Ciudadanos (Cs) concurrirá a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre en Extremadura, unos comicios que para la formación naranja harán perder el tiempo a los ciudadanos porque "no resolverán el bloqueo político". Para el secretario general de Cs, Carlos Pérez-Nievas, la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha demostrado una falta de liderazgo y de proyecto y ha preferido pensar "en sus intereses de partido antes que en los problemas reales de los extremeños".

En una nota, el partido lamenta que Extremadura vuelva a las urnas por la "incapacidad" del PP para gobernar. A su juicio, la situación atual es "un reflejo de la vieja política que también paraliza España", dado que "PP y PSOE llevan años repartiéndose el poder sin ofrecer soluciones, y hoy los extremeños pagan el precio de esa irresponsabilidad".

Acuerdos valientes

En este contexto, Pérez-Nievas invita a los extremeños a apostar por una fuerza "capaz de desbloquear la región sin pensar en los sillones". "Es el momento de atreverse a alcanzar acuerdos que transformen Extremadura, de hablar de modernidad, de futuro y de una tierra que no se conforme con ser menos que nadie", afirma. "Solo desde la política útil y responsable podremos recuperar el rumbo y ofrecer un futuro a Extremadura", añade Pérez-Nievas.

Los resultados de las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023 certificaron el hundimiento general de Ciudadanos, un partido que llegó a Extremadura en 2014 y que logró irrumpir en el Parlamento regional como ninguna otra formación minoritaria antes. Se mantuvo durante dos legislaturas, llegando incluso a los siete diputados. En los últimos comicios su candidato fue Fernando Baselga, que tras asumir la derrota electoral "sin paliativos", en septiembre de 2024 presentó su dimisión como coordinador y cursó baja en el partido.

Fuera de la Asamblea

El partido naranja concurrió por primera vez en las elecciones autonómicas de 2015 y logró más de 27.800 votos que le hicieron superar el 4% de representación y entrar en la Asamblea de Extremadura con un escaño. Lo ocupó la impulsora en la comunidad y líder entonces, María Victoria Domínguez, que fue además la secretaria tercera del Parlamento durante aquella legislatura.

Cuatro años después, Domínguez dio un paso al lado y con Cayetano Polo como cabeza ahora de cartel, el partido escaló y casi triplicó sus primeros resultados. En los comicios autonómicos de 2019 obtuvo más de 68.100 papeletas, el 11,1%, y consiguió sentar a siete diputados en el Parlamento regional en una legislatura con mayoría absoluta del PSOE, por lo que tuvieron poco poder de decisión. No fue así en grandes ayuntamientos de la comunidad, como el de Badajoz, donde el partido llegó incluso a un acuerdo con el Partido Popular para repartirse la alcaldía.

Pero la formación naranja se desinfló definitivamente en 2023. En las últimas elecciones autonómicas Ciudadanos, con Fernando Baselga como líder, perdió casi 63.000 de los apoyos que tuvo cuatro años atrás. Apenas consiguió 5.400 votos, el 0,88% de representación, y se quedó fuera del hemiciclo.