Gallardo llama a la militancia del PSOE a movilizarse con "orgullo y fuerza" ante el adelanto electoral

El secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ha comenzado a movilizar a la militancia de cara a las elecciones anticipadas del próximo 21 de diciembre con un llamamiento "a salir con el orgullo y la fuerza que siempre ha caracterizado al PSOE de Extremadura". "El partido está fuerte, unido y comprometido", afirma Gallardo en una carta remitida a las bases tras haber sido ratificado por unanimidad como candidato socialista a la Presidencia de la Junta.

"Cada conversación, cada puerta que toquemos, cada gesto cuenta", explica en la misiva tras reiterar que su objetivo de cara a las urnas es volver a poner a la región "en el camino del progreso y de la igualdad". Para el candidato socialista a la Junta, el PSOE de Extremadura "no se rinde, no se esconde y no se resigna" porque es "el partido de las mujeres y de los hombres que creen en una tierra con futuro, en la igualdad y en la justicia social".

Situación "insólita"

En la carta, Gallardo advierte de que Extremadura vive una situación "insólita" tras dos años y cuatro meses de "retroceso en manos de la derecha", con una presidenta "incapaz de dialogar y más preocupada por las órdenes de su partido desde Madrid que por los problemas reales de los extremeños y las extremeñas".

Gallardo sostiene que con esta forma de gobernar Extremadura pierde autonomía y "esa voz propia que tanto costó conquistar y que defendieron con firmeza los gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y de Guillermo Fernández Vara".

De cara a los comicios, afirma que el próximo 21 de diciembre los ciudadanos decidirán "si quieren seguir viviendo en una tierra dirigida desde Madrid o si prefieren que su futuro se decida aquí, en cada pueblo y en cada corazón que sigue creyendo en la igualdad y en la justicia social".

El candidato socialista concluye su carta asegurando que el PSOE "no teme a las urnas" y apelando directamente a la militancia a "movilizarse con orgullo y convicción" para recuperar el Gobierno de Extremadura.

Ratificado por unanimidad

Pese a su procesamiento por el caso David Sánchez, el Comité Regional del PSOE de Extremadura ratificó este miércoles por unanimidad a Gallardo como candidato. "En democracia, y en un estado de derecho, prevalece la presunción de inocencia", justificó el secretario de Organización del partido, Manuel Mejías.

Para el resultado del PSOE "la mejor encuesta será la del 21 de diciembre" y la dirección del partido cierra filas en torno al secretario general. "Por mucho que ataquen a nuestro candidato no van a conseguir derribarlo. Los ataques del PP tendrán una amplia respuesta en las urnas, una mayoría de votos que cambiará el rumbo y cerrará esta etapa de retroceso", ha pronosticado Mejías.