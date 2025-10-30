Las propietarias de Almaraz acuerdan la petición formal de una prórroga para la central nuclear hasta junio de 2030

Iberdrola (52,7% de la propiedad), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) pedirán formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica una prórroga hasta junio de 2030 para los dos reactores de la Central Nuclear de Almaraz. Es lo que han decidido este jueves la Junta de Administradores y la Asamblea de Socios de la central en sesión extraordinaria, según se ha informado en nota de prensa.

Las tres eléctricas ya remitieron a finales de la semana pasada una carta al departamento que dirige Sara Aagesen para mostrar su disposición a que los reactores de Almaraz siguieran operativos más allá de 2027 y 2028, cuando cada uno de sus dos grupos tiene fijada por el momento la fecha de cierre, de acuerdo al calendario que se firmó en 2019 para el desmantelamiento progresivo del parque nuclear español. También los máximos ejecutivos de estas compañías han venido manifestando reiteradamente durante los últimos meses su posición favorable a dar continuidad a la planta extremeña, al menos hasta 2030.

Un operador en una de las salas de control de la central. / El Periódico

Lo que se ha aprobado ahora es la concreción de estas pretensiones en una petición oficial al Gobierno. Un documento que se tramitará prácticamente de forma inmediata ya que, como adelantó Iberdrola recientemente, la solicitud se enviará “con carácter previo” a la remisión al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de la documentación de licenciamiento asociada a la declaración de cese definitivo de explotación de su unidad I. Para ello tiene de plazo hasta el próximo sábado, 1 de noviembre, justo dos años antes del día establecido para el cese de explotación de este reactor.

La asamblea de socios de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), de la que ha salido hoy la decisión de prórroga, es el órgano rector que agrupa a las compañías propietarias (también está representada EDP, con una participación minoritaria en la central de Trillo, en Guadalajara). En él se debe dar el visto bueno a las decisiones de carácter estratégico como esta, y siempre con el acuerdo de todos los socios.

Impuestos y revisión

Llegados a este punto, la pelota está ahora en el tejado del ministerio, si bien quedan aún varias cuestiones en el aire. Una de ellos es la de la carga fiscal. Las empresas propietarias han venido exigiendo repetidamente que se les reduzca los impuestos que soportan para hacer viable su operación, una cuestión que por ahora parecen haber dejado aparcada, tras la negativa frontal por parte del Gobierno a aceptarla. Mayor receptividad ha habido en la Junta de Extremadura, cuya presidenta, María Guardiola, ha prometido una rebaja, progresiva hasta el 50%, de la ‘ecotasa’ que abona Almaraz. Eso supondría, si la planta sigue activa (y Guardiola repite al frente del Gobierno autonómico tras las próximas elecciones), unos 45 millones menos en el horizonte de 2029.

Otra cuestión es la de la Revisión Periódica de Seguridad, una serie de evaluaciones exhaustivas realizadas cada diez años para verificar la integridad estructural y funcional de la planta. En principio, la última que pasó Almaraz en 2020 le permitiría llegar operativa hasta 2030 sin necesidad de repetir todo este proceso, aunque el final del permiso de explotación que se le concedió entonces llegase antes. No obstante, es algo que parece que tendrá que confirmar el CSN.

Posición del ministerio

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, por su parte, se aseguró este viernes pasado, tras recibir la carta de las tres propietarias de Almaraz, que se siguen manteniendo las tres “líneas rojas” establecidas para entrar a considerar una petición de las eléctricas. Una de ellas es que no suponga un mayor coste para los ciudadanos, lo que conllevaría no rebajar impuestos a las plantas ni tampoco una reducción de la denominada ‘tasa Enresa’, que pagan las propietarias de las centrales para sufragar su futuro desmantelamiento y la gestión del combustible nuclear gastado. La segunda es que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro, una condición en la que el precedente del cero eléctrico de abril pasado puede ser un factor determinante; y, por último, que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica.

Infraestructura esencial

“La Central de Almaraz es una infraestructura esencial que suministra más del 7 % de la electricidad consumida en España, cifra equivalente a 4 millones de hogares, gracias al trabajo y compromiso del equipo humano de unas 4.000 personas que trabajan en y para la central nuclear en su zona de influencia (además de las 1.200 personas adicionales que se incorporan en cada recarga)”, se arguye en la citada nota. “La instalación es el principal motor socioeconómico de su entorno y una de las mayores industrias de Extremadura, generando puestos de trabajo de alta cualificación y larga duración, además de tener un efecto tractor sobre otras industrias”, se incide.

Igualmente, se esgrime que está situada en el nivel 1 de excelencia de la industria nuclear, según la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO), y que “cumple con todos los requisitos de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el CSN en el año 2020, y vigente hasta el año 2030”. Asimismo, se concluye , “cuenta con un riguroso sistema de control basado en evaluaciones externas y auditorias. Con una inversión anual de 50 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos, la Central de Almaraz se encuentra en las mejores condiciones técnicas para seguir operando como ya lo hace la Central de North Anna (Virginia, EE UU), gemela de Almaraz”, con permiso para operar hasta los ochenta años.