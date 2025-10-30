¿Están en riesgo las oposiciones de la Junta de Extremadura por el adelanto electoral?

El adelanto de las elecciones extremeñas anunciado el pasado lunes por la presidenta de la Junta, María Guardiola, está generando dudas por el futuro de las personas que están preparando las oposiciones anunciadas para el próximo año y buscan ocupar una plaza fija en la administración autonómica. ¿Siguen en marcha? ¿Puede convocar la Junta de Extremadura un proceso selectivo ante unas elecciones ya publicadas oficialmente?

Hay dos leyes que regulan la actividad de las administraciones durante esta fase que acaba de iniciar Extremadura: la Ley 2/1987, de 16 de marzo, de Elecciones a la Asamblea de Extremadura y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en las que se recogen las actuaciones que puede llevar a cabo un Ejecutivo regional en pleno proceso electoral y que se limitan especialmente mientras está en funciones, pero eso no ocurrirá hasta el mismo día de las elecciones, el 21 de diciembre. Antes de esta fecha, el Ejecutivo de Guardiola está en plenitud de funciones pero con algunos límites: no puede celebrar actos de inauguración de obras o servicios públicos ni cualquier otro que contenga alusiones «a las realizaciones o logros obtenidos», pero sí podría convocar oposiciones, por lo que a priori los procesos selectivos anunciados hasta la fecha se podrían llevar a cabo oficialmente sin problema.

1.644 plazas de la Administración General en el primer semestre de 2026

La fecha del anticipo electoral es muy relevante especialmente para las oposiciones a la Administración General anunciadas desde principios de año con 1.195 plazas, que se acumularán a la convocatoria ya publicada en diciembre de 2024 (con 449 plazas) y cuyos exámenes aún no se han celebrado porque la idea es acumular las dos convocatorias y hacer las pruebas de forma conjunta con una oferta total de 1.644 plazas.

De esta forma, hay más de 33.000 aspirantes (que se inscribieron para la convocatoria de diciembre 2024) pendientes de este proceso selectivo que se desarrollará a lo largo del primer semestre de 2026, según lo anunciado hasta ahora por la Junta. Pero para eso es necesario que la nueva convocatoria pendiente que se va a acumular a la anterior se publique antes de que termine este año, ya que una parte de las plazas proceden de la oferta de empleo público (OPE) del año 2022 (hay otras de 2023) y caducarían si no salen en este 2025. Y de momento, estas oposiciones se mantienen tal y como estaban previstas y no están en riesgo. Así, según confirma a este diario la Consejería de Hacienda y Administración Pública, «todo sigue igual». «Se acumularán las ofertas de empleo este año y en 2026 se llevarán a cabo las oposiciones; todo el proceso se realizará con normalidad para esas 1.644 plazas», señala el departamento de Elena Manzano. La intención de la consejería, añade, es publicar la convocatoria pendiente antes de la celebración de las elecciones.

333 plazas docentes para junio de 2026

Otro proceso selectivo ya anunciado es el de Educación, con 333 plazas de maestros, EOI y una especialidad de FP, que por ahora la Junta mantiene para junio de 2026, pero en este caso hay que tener en cuenta que su convocatoria dependerá directamente del nuevo Ejecutivo que resulte de las elecciones anticipadas. «La consejería llevó a mesa sectorial las plazas que serán susceptibles de convocarse en el proceso selectivo, así como los cuerpos y las especialidades que se convocarán en las fechas habituales», señala Educación a este diario. No obstante, la fecha habitual de convocar las pruebas docentes son los meses de febrero o marzo, por lo que tendría que hacerlo ya el nuevo Ejecutivo que resultara de las elecciones.