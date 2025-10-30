Estas son las carreteras extremeñas condicionadas por la niebla

El otoño no solo ha regresado a Extremadura con lluvia, viento y bajada de temperatura, sino también con niebla que condicionan la circulación en las carreteras extremeñas.

Así, los bancos de niebla afectan a varias autovías, tanto autonómicas como nacinales, según informa la Dirección General de Tráfico.

Carreteras afectada en Extremadura

De hecho, los vehículos que circulan por la autovía Ex-A1, desde el kilómetro en Casatejada al 52 en Pradochano, en la provincia de Cáceres, en ambos sentidos, encuentran limitada la circulación.

También se ve afectada la autovía A-5, desde el kilómetro 200 en Almaraz (Cáceres) al 400 en Santa Engracia (Badajoz), en ambos sentidos.

De igual forma, los bancos de niebla dificultan la circulación en la autovía A-66, desde el kilómetro 600 en estación de El Carrascalejo al 630 en Carrión, en la provincia de Badajoz, también en ambos sentidos.

En todos los casos la visibilidad es reducida, lo que implica condiciones difíciles de circulación, motivo por el que se ha pedido máxima precaución a los usuarios de las vías afectadas.

Recomendaciones

Conducir con niebla requiere máxima precaución y adaptación. La visibilidad reducida es el mayor riesgo, por lo que resulta vital seguir estas recomendaciones para garantizar tu seguridad y la de los demás: