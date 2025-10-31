Extremadura registra el mayor número de incendios y hectáreas quemadas de la última década

Extremadura ha registrado este año el mayor número de incendios forestales y hectáreas quemadas de la última década. Así lo ha dado a conocer este viernes el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, tras la celebración del Comité de Dirección de Plan Infoex, en el que se ha informado del balance de incidencias notificadas durante el periodo de riesgo alto, que se extendió desde el 1 de junio hasta el pasado 26 de octubre, pues tuvo que prolongarse una semana ante la previsión de que se registraran temperaturas más altas de lo habitual y ausencia de lluvias.

Con respecto al último decenio, el consejero ha informado de que este ha sido el año con más incendios forestales (766) frente a los 659 que se venían notificando de media; con más superficie forestal afectada (50.089 hectáreas) frente a las 11.836 de media; con más grandes incendios forestales (17) frente a los tres de media y con más incendios de nivel 1 de peligrosidad (110), cuando la media era de 25. De las 50.089 hectáreas, 33.855 afectaron a la provincia de Cáceres y el resto a la de Badajoz.

Ha resaltado que solo el 20,4% de la superficie arrasada (10.220 hectáreas) haya sido masa forestal, una cifra similar a la de 2023, cuando se quemaron 9.965 hectáreas de esta naturaleza en el incendio de Las Hurdes que, además, se inició en el mes de mayo, cuando aún no había comenzado el periodo alto de incendios. "Esto quiere decir que el resto, 40.000 hectáreas aproximadamente, se van a regenerar rápidamente porque son de matorral y pasto", ha destacado.

En concreto, en la región se han contabilizado 1.465 incidencias, de las que 52% se han producido en la provincia de Badajoz (770) y un 48% en la de Cáceres (695). De estas, el 52% han sido incendios forestales (766), de los que 391 se registraron en la provincia cacereña y 375, en la pacense. Del total de incidencias, el 30% fueron incendios no forestales (449) y el 18% restante fueron falsas alarmas, quemas y otros incidentes.

Los incendios forestales más relevantes de la presente anualidad fueron los de Jarilla (16.536 hectáreas), Llerena (5.849), Cáceres (3.703) y Caminomorisco (2.682). Sobre las zonas más afectadas, Ramírez ha informado de que la Serena sigue siendo la zona de coordinación con más incidencias (157), seguida de cerca por la comarca Ambroz-Jerte-Tiétar (137), Badajoz centro (128) y Cáceres centro (127).