Infraestructuras

La Junta de Extremadura reitera su petición de que el AVE Madrid-Badajoz esté listo en 2030

El consejero de Infraestructuras, Manuel Martín, traslada su preocupación de que "quieran vender como alta velocidad la electrificación de la línea convencional entre Talayuela y Madrid"

El consejero de Infraestructuras, Manuel Martín, en un pleno de la Asamblea.

El consejero de Infraestructuras, Manuel Martín, en un pleno de la Asamblea. / ASAMBLEAEX

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

La Junta de Extremadura ha reiterado este viernes su petición de que la conexión por AVE entre Madrid y la frontera con Portugal (Badajoz) esté "lista en el año 2030, dure dos horas y recorra la plataforma de alta velocidad, no la convencional". De esta forma lo ha trasladado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, después de que en el día de ayer Bruselas ratificase el acuerdo que retrasa a 2034 la conexión internacional del AVE extremeño.

La denominada 'Decisión de Ejecución' que han negociado los gobiernos de España y Portugal con la Comisión Europea establece nuevos hitos y plazos para completar la conexión en 2030, pero no será hasta cuatro años después cuando el trayecto Madrid-Lisboa se pueda completar en tres horas de viaje. En este sentido, Martín ha recordado que hace un par de semanas trasladó esta petición durante su intervención en la clausura del IX Foro Corredor Sudoeste Ibérico, organizado por Prensa Ibérica. Esta reclamación contó con el respaldo de empresarios y entidades empresariales y sociales.

Asimismo, el consejero ha manifestado que en el documento rubricado ayer "se esconde un tema" que les tiene en vilo. "Nos preocupa mucho que nos quieran vender como alta velocidad la electrificación de la línea convencional entre Talayuela y Madrid, eso no es alta velocidad", ha advertido. En este punto, cabe señalar que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por una inversión global de 157,5 millones de euros tres contratos para impulsar el tramo Talayuela-Plasencia de la alta velocidad, el segundo del trazado y último que discurre por suelo extremeño. 

