Lluvia intensa en el norte de Extremadura: hasta 60 litros por metro cuadrado

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta amarilla (riesgo moderado) por lluvias en el norte de la provincia de Extremadura para este viernes, 31 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta la medianoche, ante la previsión de precipitaciones localmente intensas.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera una precipitación acumulada de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, lo que podría provocar acumulaciones importantes de agua en zonas de montaña y valles del norte cacereño.

El origen de estas precipitaciones se encuentra en una profundísima borrasca procedente del Atlántico situada al este de las Islas Británicas, dejando condiciones inestables y continuando la racha de lluvias en España, según informa Andrea Danta de Metored. En este sentido, este frente permanece en el norte de Cáceres y en el resto de España hasta este sábado.

Recomendaciones

El 112 de Extremadura ha pedido a los ayuntamientos que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil, así como a la Policía Local y servicios municipales de mantenimiento, con el objetivo de revisar sumideros, socavones y muros en mal estado, y prevenir incidencias por acumulación de agua o desprendimientos.

Asimismo, se aconseja a la ciudadanía circular con máxima precaución por las carreteras, evitar cruzar zonas inundadas, no estacionar en cauces secos ni orillas de los ríos, y mantener limpios los sistemas de evacuación de agua para facilitar el drenaje en caso de lluvias intensas.

En caso de emergencia, el 112 recuerda que debe contactarse de inmediato con el servicio de urgencias para coordinar la asistencia necesaria.