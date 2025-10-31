Datos turísticos
La ocupación durante el puente de Todos los Santos cae al 45% en Extremadura por la lluvia y la falta de festivos
Algunas comarcas de Cáceres y Badajoz presentan cifras superiores debido a la celebración de sus principales festividades
La ocupación turística en Extremadura durante el puente de Todos los Santos cae este año al 50%, una cifra inferior a la de años anteriores, en los que se alcanzaron niveles del 80% o incluso del 90%. La ausencia de festivos en días laborables y las alertas por lluvias han sido los principales factores que han frenado las reservas.
Mejores datos en Las Hurdes y el Valle del Ambroz
Por provincias, Cáceres registra una ocupación del 45% y Badajoz alcanza el 55%, con mejores datos en algunas comarcas, según informa la Federación Empresarial Extremeña de Turismo Rural. En el norte, Las Hurdes supera la media gracias a la Feria de la Miel de Caminomorisco, al igual que el Valle del Ambroz, impulsado por las actividades de su tradicional Otoño Mágico.
También en Jerez de los Caballeros y Cabeza la Vaca
En la provincia pacense destaca Jerez de los Caballeros, donde la reciente declaración de Capital de EscapadaRural 2025 ha favorecido una ocupación cercana al 60%. También Cabeza la Vaca y sus localidades cercanas presentan buenos niveles de alojamiento debido a la celebración de la XX Fiesta de Interés Regional de la Castaña. Los datos proceden de una encuesta realizada entre los asociados de las entidades turísticas del Norte de Extremadura y Destino Sur Extremadura.
