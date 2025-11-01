Los mercadillos de Extremadura lanzan su primera campaña regional de descuentos por el 'Black Friday'

Por primera vez, los mercadillos de Extremadura se unirán a la campaña del Black Friday con una iniciativa de carácter regional, que se desarrollará durante los últimos ocho días de noviembre. La propuesta busca fomentar descuentos y dinamizar las ventas en los puestos ambulantes, siguiendo el modelo puesto en marcha el año pasado en Badajoz.

El presidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura (Acaex), Julián Cruz, ha explicado a la agencia Efe que la campaña contará con apoyo económico de la Cámara de Comercio de Badajoz, lo que permitirá "visibilizar e impulsar" la actividad de los mercadillos en toda la comunidad. "Queremos adaptarnos a los nuevos tiempos y a la fuerte competencia que suponen los descuentos del comercio tradicional y online", ha afirmado.

Situación complicada para el sector

Cruz reconoce que el sector atraviesa una situación complicada, a la espera de la aprobación del decreto autonómico que regule aspectos clave como el relevo generacional de los puestos. Esta norma permitiría que los titulares puedan ceder su licencia a familiares de primer, segundo o tercer grado, en cualquier momento, sin tener que esperar a situaciones de fallecimiento o enfermedad grave.

El representante de Acaex lamenta que la convocatoria electoral haya frenado la tramitación del decreto, por lo que teme que "haya que esperar varios meses", aunque confía en que todos los partidos políticos mantengan su respaldo a esta medida. "Su implantación lleva ya diez años de retraso respecto a otras regiones", recuerda.

La asociación mantiene que el futuro decreto debe contemplar licencias con una duración de 15 años, en lugar de los siete actuales renovables, como ocurre en comunidades como Andalucía o Madrid. En estas regiones, además, la cesión de licencias se puede realizar a cualquier persona, algo que el sector extremeño considera "un modelo más flexible y realista".

Con esta doble apuesta —modernizar los mercadillos y activar promociones atractivas—, los comerciantes ambulantes extremeños confían en recuperar clientela y reforzar su papel en la economía local, manteniendo viva una tradición comercial que forma parte de la identidad de pueblos y ciudades de toda Extremadura.