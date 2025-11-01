Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo eligen Mérida para abrir la precampaña del PSOE extremeño

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Angel Gallardo, protagonizarán el miércoles 5 de noviembre en Mérida un acto público, en lo que será el primer acto de precampaña de los socialistas tras el anuncio de elecciones anticipadas el 21 de diciembre.

Cuenta atrás

Así lo ha anunciado el PSOE extremeño en redes sociales, que acompaña del mensaje "comienza la cuenta atrás para que Guardiola desaloje la Junta y vuelva la estabilidad política, deje de castigarnos sin médicos, sin transporte escolar, maltrantando a los docentes y con una política fiscal que solo favorece a los más ricos".

Este será también el primer acto electoral de Gallardo después de que el pasado miércoles el Comité Regional del PSOE extremeño le ratificase como candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura por unanimidad.

Cada gesto cuenta

En una carta remitida a los militantes Gallardo, ha apelado a la movilización de la militancia de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre porque "cada conversación, cada puerta que toquemos, cada gesto cuenta" y les ha hecho un ha hecho un llamamiento "a salir con orgullo y con fuerza".