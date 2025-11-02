¿Cómo sustituir a 13.000 autónomos en cinco años? "No tengo relevo familiar"

El pasado mes de marzo, un estudio elaborado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) reveló unos datos alarmantes para el negocio de los autónomos extremeños: Casi treinta y tres mil pensionistas en la región han colocado el cartel de “cerrado permanentemente” en los negocios a los que le han dedicado buena parte de su vida. Entre los motivos principales destacan razones de edad –según los últimos datos de UPTA España, más de trece mil trabajadores autónomos en Extremadura tienen más de 60 años–, lo que implica que 1 de cada 6 autónomos se jubilará en los próximos 5 años. Un hecho que favorece una comunidad altamente envejecida y con un relevo generacional cada vez más escaso. Ejemplo de ello es el Bar Disa, negocio familiar en Plasencia que en unos meses cerrará sus puertas para siempre tras 45 años activo por falta de personal que les sustituya. Juan José Pérez, de 64 años de edad, afirma que la figura del autónomo se ha visto “gravemente perjudicada” en los últimos años: “El autónomo actual trabaja dos jornadas en una para vivir decentemente”. El barista abre todos los días a las seis de la mañana, mientras que un horario normal de cierre oscila entre las diez y media y las once de la noche.

Sin relevo generacional

Señala que uno de los principales motivos de que cada vez menos emprendedores jóvenes se aventuren a empezar un proyecto propio es la elevada subida de precios en los productos, fenómeno que afecta principalmente a sectores como el hostelero: “Ahora nuestro mayor reto es cuadrar las facturas con los proveedores. Por ejemplo, antes un kilo de café me costaba siete euros y ahora veinte”. Juan José denuncia además las “subidas desorbitadas” de los impuestos para los trabajadores de su colectivo profesional, y afirma que su mano de obra cada vez le resulta “menos rentable económicamente”.

Junto a él trabaja Conchi Moreno, su mujer y la cocinera del negocio heredado de sus suegros. La placentina de 72 años alega que, a pesar de que va a extrañar tanto la cocina como a sus clientes, muchos de ellos considerados ya como “parte de su familia”, es momento de decir adiós definitivamente. Reconoce que actualmente el desempeño de su oficio le genera un “esfuerzo físico excesivo”, pero que lo sostiene por la falta de relevo generacional: “Cuando nosotros cerremos el bar, el legado se acaba. A mí me llena de pena escuchar a los clientes diciéndome que no van a encontrar a otra cocinera como yo”.

Su camino como autónoma se abrió con 22 años, iniciándose con un local de ultramarinos. Ubicado en la avenida placentina Virgen del Puerto, se centraba principalmente en la venta de comestibles. Conchi reconoce que, si volviera a ser joven y tuviera que abrir un local independiente en la actualidad “se lo pensaría dos veces”. Subraya que los trámites de antaño “impulsaban y motivaban” mucho más al autónomo que ahora: “Cuando abrí mi primer negocio sólo tuve que ir al Ayuntamiento y contarles lo que quería hacer. Ahora parece que todo se llena de trabas, papeleo, y falta de cercanía con el trabajador”. Además, explica que el bar hoy no podría reabrir en sus condiciones: “el techo es demasiado bajo y solo cuenta con un baño, requisitos que la normativa actual ya no permite cumplir”, lamenta. Estos detalles evidencian los cambios constantes a los que se somete el pequeño negocio.

Una falta de calidez que también echa en falta Sara Dorado, creadora del negocio pacense de moda Dorado Vintage. La joven de 37 años apostó por su negocio hace más de una década. Primero se inició desde casa, y después se trasladó a un espacio coworking, un lugar de trabajo donde comparten espacio de trabajo diferentes profesionales independientes . Finalmente, tras 3 años de esfuerzo, se vio capacitada para adquirir su local propio. Dorado señala que uno de los primeros obstáculos a afrontar llegó con los gestiones administrativas iniciales: “Tú te piensas que siendo autónomo ahí está todo incluido. Y después te llevas la sorpresa de que tienes que hacer muchos trámites legales”.

¿Y el pequeño autónomo?

Frente a la actual problemática de la escasez de relevo generacional, Sara pone en el punto de mira el incremento de las cuotas de autónomo, considerándolo un “coste desproporcionado” a los beneficios del negocio: “Si suben el salario del trabajador pero también suben los gastos de autónomo, no salen las cuentas”.

La dueña del local de ropa y complementos ratifica que la figura del pequeño empresario se ha visto, en cierta medida, opacada por las grandes entidades: “El sistema no está haciendo ninguna mejora económica para el pequeño autónomo. Solo ve al autónomo como una empresa de varias personas”. La propietaria de Dorado Vintage sentencia que tanto su figura como la del resto de trabajadores independientes “no se valora igual igual ni se contempla” que la del trabajador al cargo de un equipo más numeroso.

A nivel regional, Sara Dorado defiende que Extremadura cuenta con “un enorme potencial” para seguir creando empresas desde cero, pero insiste en que para lograrlo es imprescindible un trato más cálido y cercano hacia el pequeño autónomo. Una relación basada en la confianza y la colaboración, que fomente la sinergia entre quienes emprenden y quienes los acompañan. Solo de esta manera se podrá mantener vivo el legado de quienes levantaron sus negocios con esfuerzo y dejar paso a una nueva generación dispuesta a continuar el camino.