Abascal lanza a Vox a la carrera electoral con un baño de multitudes, contestado por protestas en la calle

Hasta la bandera. Teñido de rojo y amarillo, el Gran Teatro de Cáceres ha sido por unas horas feudo de Santiago Abascal, convirtiéndose así en el político español que ha abierto la precampaña electoral en Extremadura tras su paso por Plasencia. El 'jefe invencible' de Vox ha reunido este lunes a alrededor de medio millar de extremeños. El patio de butacas ha colgado el cartel de 'sold out' pocos minutos después de abrir las puertas, mientras la larga cola que esperaba en la calle San Antón comenzaba a avanzar, con escolta policial incluida en una estampa inédita en Extremadura. Pero este comienzo de noviembre, marcado por el experimento de adelanto electoral que vive la comunidad autónoma, no ha estado protagonizado ni por el PSOE ni por el PP, sino por los de Abascal que, antes de que arrancara el mitin, han llenado además los palcos, la platea y hasta el gallinero de la bombonera cacereña, dejando a numerosos seguidores fuera por alcanzar el aforo. El barullo ha sido constante entre los asistentes, que al grito de "¡Viva España!" o "¿Quién de aquí es facha?" han agitado sin cesar sus banderas rojigualdas.

Los simpatizantes han permanecido con el móvil en mano para no perder detalle de la entrada del líder de Vox y, aunque el público abarcaba todas las edades, la presencia de jóvenes ha sido especialmente destacada. A medida que aumentaba el volumen de la música, crecían también los vítores: "¡Santiago presidente!" o "¡Viva Santiago!", entre continuos aplausos. Mientras tanto, en el exterior, un grupo de manifestantes se ha concentrado para protestar por la presencia de Abascal y por la celebración del acto en un espacio público y cultural, cuyos gritos se han escuchado durante el acto.

Un discurso centrado en la crítica al Gobierno

Abascal ha arrancado su intervención tildando de "inadaptados" a los huelguistas del exterior. Tras agradecer la calurosa acogida, ha asegurado que el partido espera obtener "excelentes resultados" en la región: "He querido estar pronto en Extremadura porque habéis visto muy de cerca la cara de la corrupción. El hermanísimo de Sánchez tenía sueldo en Badajoz, fiscalidad en Portugal y residencia en el Palacio de la Moncloa", así arrancaba su discurso, centrado en la crítica al Gobierno.

Ha afirmado que también "es un buen síntoma que el Gobierno no tenga otro remedio que contar con sus hordas violentas de un Pedro Sánchez acorralado por la corrupción", y ha añadido que el presidente "tiene a su fiscal general en el banquillo, a su mujer en el banquillo, a su hermano en el banquillo, a su número dos en el banquillo, a su sustituto del número dos en el banquillo, al ministro Ángel Víctor Torres en el banquillo".

Un adelanto electoral provocado por "la soberbia de Guardiola"

Sobre el adelanto electoral en Extremadura por parte de María Guardiola, ha criticado que los presupuestos no se han firmado “por la soberbia de la señora Guardiola, porque no quiere renunciar a la inmigración masiva ni a ideologías perniciosas como la ideología de género. Porque no va a dar un paso atrás y arrepentirse de lo que dijo, que fue de todo menos bonito sobre nosotros. Porque probablemente la señora Guardiola es coherente con la historia reciente del Partido Popular, que son autores y promotores del Pacto Verde con los socialistas en Bruselas, una sentencia de muerte para muchísimas personas en el campo y en la industria española, que es la destrucción de las clases medias en España".

Otro de los temas que han centrado su intervención ha sido la "inmigración masiva que perjudica a todos los españoles, esos que están ahí, callando ante el peor gobierno de nuestra historia, no estarán tranquilos por las calles". Se ha referido al caso reciente ocurrido en Pamplona, donde "una joven fue raptada y violada salvajemente por cuatro ilegales, de los cuales tres tenían órdenes de expulsión", y ha denunciado que los responsables y culpables de este tipo de sucesos "ocupan puestos en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados y en el Consejo de Ministros".

La dimisión de Mazón: un "balón de oxígeno" para Sánchez

"¡Presidente!" ha sido la respuesta continua que seguía al discurso del líder de Vox, en el que incluso algunos se han levantado bajo la exaltación del ambiente. No ha faltado la referencia a la dimisión de Mazón, porque “justo cuando Sánchez está más acorralado, sale el Partido Popular a darle un balón de oxígeno, siendo el culpable de todo lo que ocurrió en Valencia, el culpable de la DANA, el principal culpable junto a todos sus ministros. Evitó que fuera la policía a tiempo, el ejército, que se construyeran las presas necesarias que habrían impedido el desastre”, ha sentenciado Abascal.

Con el poder del público, las banderas de España seguían ondeando, bajo un murmullo de comentarios que afianzaban sus ideas: "Hoy se van de rositas y tienen un relato porque el Partido Popular ha decidido entregarles un chivo expiatorio, uno que llegó tarde a una reunión. Es absolutamente indecente que el Partido Popular no sepa ni siquiera defender lo suyo".

Finalmente, Abascal ha agradecido la asistencia a las decenas de personas que se han quedado sin acceder al interior del recinto: "Lamento que no podáis entrar, pero creo que es un síntoma excelente que a Vox le pasa en todos los lugares, así que enhorabuena por participar en el gran cambio que va a llegar a España", ha concluido.

Las elecciones, un hecho desde antes del verano

El presidente provincial de Vox Cáceres y portavoz en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha abierto el acto señalando que la presidenta de la Junta, María Guardiola, ya tenía claro antes del verano que quería elecciones anticipadas "porque ya hablaban con nosotros para cambiar el reglamento de la Asamblea" y ha indicado que lo de los presupuestos regionales "solo eran la excusa".

En su intervención, ha agradecido el apoyo "a todos los que nos estáis llevando en volandas y nos vais a seguir llevando hasta el próximo 21-D" y ha señalado que su objetivo es "cambiar las cosas, no los sillones", reiterando que las propuestas que presentaron para el presupuesto de 2026 en el PP "ni siquiera las miraron", porque su socio preferente era el PSOE "y nos despreció".

Fernández Calle ha enumerado las peticiones que Vox ha realizado y que el Ejecutivo de María Guardiola no ha tenido en cuenta, como la eliminación de la ecotasa a la Central Nuclear de Almaraz, que el proyecto de regadío de Tierra de Barros salga adelante con los presupuestos de la Junta o 1.500 enfermeras más en un plan a tres años.

"El cambio que prometieron en Extremadura era mentira"

El dirigente de Vox ha reprochado que el PP extremeño "califica al PSOE de mafia pero luego se sientan con ellos a negociar", porque dicen una cosa en público y hacen la contraria y ha subrayado que "el cambio que prometieron en Extremadura era mentira; no ha cambiado nada, solo sus sueldos".

Fernández ha comentado que el Ejecutivo popular de Guardiola "solo ha tocado una ley: la de Memoria Democrática y ninguna más, y porque nosotros se los exigimos. Si no, no mueven un dedo". Por último, ha presentado a Santiago Abascal como "un hombre que va a trascender a la política y que está cambiando España".

Entre aplausos y gritos de "¡Viva España!", el público ha escuchado el himno nacional, antes de que los dirigentes se dieran un baño de multitudes entre sus simpatizantes, que buscaban estrechar la mano de Abascal o lograr una foto con él. Las banderas seguían alzadas cuando, ya con el teatro vaciándose, el eco de los vítores aún resonaba en la bombonera cacereña.