Debate energético
Adenex denuncia una "burda manipulación social y parlamentaria" para prolongar la vida de la central nuclear de Almaraz
La organización extremeña acusa al PP de introducir una enmienda "de tapadillo" en la Ley de Movilidad Sostenible y pide un debate "transparente y con participación social"
Tras la enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado para alargar la vida de tres de las cinco centrales nucleares que hay en España, entre ellas la de Almaraz, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) ha denunciado una "burda manipulación social y parlamentaria" y ha pedido un debate "transparente y con participación social" antes de cualquier modificación del calendario de cierre.
Según la organización, la ley incluye una enmienda de adición que plantea la continuidad de la central nuclear de Almaraz, "dado que de esta manera contribuirá a la mitigación del cambio climático". Adenex considera que "de manera zafia" se lo han propuesto al PP de Extremadura desde el Senado "para encarar las próximas elecciones regionales" y critica que la central extremeña "entra de tapadillo".
Crítica a la energía nuclear
La entidad ecologista rechaza además que la energía nuclear pueda considerarse una solución al cambio climático, recordando que "nunca ha sido admitida como tal mitigación en ninguna de las cumbres mundiales del clima (COPs)" y califica la postura del Parlamento Europeo a la propuesta de Francia de "lavado verde (greenwashing) que tiene todos los efectos negativos acerca de su credibilidad".
Asimismo, subraya que "seguir afirmando que las centrales directamente no emiten gases de efecto invernadero es ocultar todo un largo y costoso proceso de puesta a punto del combustible", en el que se incluyen "la minería, el transporte, el procesado, la conversión y el enriquecimiento", además de la construcción, el desmantelamiento y la gestión de residuos.
"Un supuesto debate amañado"
La asociación advierte de que la enmienda "propone la supresión de todas las fechas de cese definitivo" del calendario de cierre nuclear acordado entre el Gobierno y las propietarias de las plantas, y denuncia que "solo busca el deterioro de la democracia con un supuesto debate amañado de entrada".
Finalmente, Adenex advierte de que "las nucleares nos ponen en peligro de una manera continua", y que "de forma recurrente en la generación de electricidad, directamente hay contaminación atmosférica e hidráulica de largo alcance". "Portugal lo conoce bien, país sin nucleares", concluye.
- Nueva apertura en El Faro: llega la tienda de moda infantil que triunfa en toda España
- Nueva pelea en la Urbanización Guadiana de Badajoz: un hombre resulta herido en la cabeza
- Se acabó el usar y tirar: Crece en Badajoz la reparación de electrodomésticos frente a la compra de nuevos
- El padre de uno de los menores acusados del crimen de Belén Cortés pedirá ser indemnizado
- Reabre en Badajoz la Galería de Fusileros, que llevaba más de dos años cerrada
- El barrio pacense de Cerro Gordo estrena su propia mansión encantada
- El PSOE exige el cese de una trabajadora de confianza del alcalde de Badajoz por comentarios homófobos
- Vecinos de la calle San Pedro de Alcántara de Badajoz tras terminar su reparación: 'Esto parece otra calle