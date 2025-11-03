Salud en la región
Cerca de 2.500 casos de ictus al año en Extremadura: el 70% de los pacientes tratados en el Hospital Casaverde recuperan su independencia
Uno de cada tres supervivientes necesita rehabilitación intensiva temprana
El centro emeritense es referente regional en neurorrehabilitación y atiende a más de 300 pacientes cada año
El ictus constituye la primera causa de discapacidad severa en España y la primera causa de muerte en mujeres. Cada año se registran más de 120.000 casos, de los que alrededor de 25.000 son mortales. En Extremadura se producen cerca de 2.500 anuales, y uno de cada tres supervivientes necesita rehabilitación intensiva temprana.
"Es fundamental informar a la sociedad sobre la importancia de la prevención frente al ictus. Entre un 80% y un 90% de los casos se pueden prevenir siguiendo un estilo de vida saludable y actuando sobre los factores de riesgo modificables", señala Francisco Javier Rubio, director del Hospital Casaverde.
Más de una década de compromiso con la neurorrehabilitación
El centro lleva más de diez años atendiendo a personas con necesidades de neurorrehabilitación y mantiene desde sus inicios un acuerdo de colaboración con el Servicio Extremeño de Salud (SES).
De las 100 plazas de las que dispone, 55 están concertadas con el SES, y cada año el centro atiende a más de 300 pacientes con ictus y otras enfermedades neurológicas y físicas. El 70% de las personas tratadas recupera su independencia o requiere solo cuidados mínimos, gracias a programas individualizados e intensivos supervisados por equipos multidisciplinares especializados en Neuropsicología, Terapia Ocupacional, Fisioterapia y Logopedia.
Red asistencial en la región
Además del hospital, el Grupo Casaverde dispone de dos clínicas ambulatorias en Cáceres y Badajoz, desde donde continúa su labor en la recuperación funcional y neurológica de pacientes que han sufrido un ictus.
Con motivo del Día Mundial del Ictus, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, visitaron el Hospital Casaverde Extremadura el pasado 29 de octubre para compartir la jornada con pacientes, familiares y profesionales.
Durante el acto, ambas responsables autonómicas destacaron la labor del centro en el tratamiento de la fase postaguda de la enfermedad y conversaron con el presidente del grupo, Alberto Giménez Artés, su director general, Alberto Giménez Ramón-Borja, y el director del hospital, Francisco Javier Rubio Blanco.
- Nueva apertura en El Faro: llega la tienda de moda infantil que triunfa en toda España
- Nueva pelea en la Urbanización Guadiana de Badajoz: un hombre resulta herido en la cabeza
- Se acabó el usar y tirar: Crece en Badajoz la reparación de electrodomésticos frente a la compra de nuevos
- El padre de uno de los menores acusados del crimen de Belén Cortés pedirá ser indemnizado
- Reabre en Badajoz la Galería de Fusileros, que llevaba más de dos años cerrada
- El barrio pacense de Cerro Gordo estrena su propia mansión encantada
- El PSOE exige el cese de una trabajadora de confianza del alcalde de Badajoz por comentarios homófobos
- Vecinos de la calle San Pedro de Alcántara de Badajoz tras terminar su reparación: 'Esto parece otra calle