Elecciones, Navidad y Black Friday: denuncian la "situación límite" del personal de Correos en Extremadura

La plantilla operativa de Correos en Extremadura está "muy por debajo de lo necesario", lo que obliga a los trabajadores a "asumir cargas de trabajo dobles o incluso triples respecto a los límites establecidos por la propia empresa como máximos diarios por persona". Este escenario de sobrecarga, "que ya es insostenible", se agravará de forma inminente con la convocatoria de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre a la Asamblea de Extremadura, que además coincidirá con la campaña de Navidad, y antes con los envíos comerciales relacionados con el Black Friday, todo ello con un aumento de la carga de trabajo por el volumen de paquetería.

UGT denuncia “temeridad”

“Hablamos de una plantilla exhausta, que ya parte de una situación estructural de escasez crónica. Pretender que puedan afrontar las elecciones y la campaña navideña sin refuerzos es una temeridad y una irresponsabilidad por parte de la dirección de Correos”, denuncia UGT-SP Extremadura.

CSIF reclama refuerzos ante el colapso

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura reclama a Correos un "refuerzo extra en la región" para afrontar el volumen de trabajo que generan las elecciones autonómicas convocadas, el Black Friday y la próxima campaña de Navidad. Advierte de que en Correos falta un empleado de cada tres dado que no se sustituyen bajas médicas, traslados ni jubilaciones, lo que origina a diario una carga de trabajo "insostenible".

“Imposible cumplir los objetivos”

A este escenario hay que sumar la presión para cumplir objetivos comerciales a las que se enfrentan los empleados de oficinas y rurales; una misión, asegura CSIF, “imposible por falta de tiempo en la jornada laboral”. La organización avisa con antelación de las necesidades de contratación en Correos en estos próximos meses y exige contar con trabajadores suficientes en la región porque, en las condiciones actuales, y "por muchas horas extra que se ofrezcan a la plantilla en Extremadura, no se podrá hacer frente al volumen de trabajo previsto".

Impacto en la salud laboral

En la misma línea, UGT comunica que, "incluso si los trabajadores trabajasen jornadas ininterrumpidas de 24 horas durante siete días a la semana", no podrían cumplir con la encomienda, debido a la política de “contratación cero” que mantiene Correos. Afirma que las circunstancias afectan a "la salud física y mental de la plantilla, que se encuentra en una situación límite, tal y como se está constatando en distintos centros de trabajo de Extremadura".

Exigen contrataciones urgentes

Frente a ello, UGT exige de cara a las próximas semanas "contrataciones urgentes y refuerzo inmediato de las plantillas para garantizar el servicio en el periodo electoral y navideño", "medidas de prevención reales ante la sobrecarga de trabajo" y "una revisión del modelo organizativo". Además, el sindicato hace un llamamiento a la sociedad extremeña "para que entienda que la calidad del servicio postal depende directamente de las condiciones de quienes lo sostienen". Si no se actúa ya, advierte, "no será posible garantizar ni los envíos electorales ni el reparto navideño con las mínimas condiciones de calidad y dignidad".

Voto por correo, propaganda...

Por su parte, CSIF reclama, para el conjunto del país, 7.500 refuerzos en Correos a fin de poder afrontar el próximo mes el Black Friday y la campaña de Navidad, pero dadas las circunstancias en Extremadura, con unas elecciones convocadas, "se necesita un refuerzo extra en la región que permita atender con garantías las solicitudes de voto por correo y el envío de papeletas y propaganda electoral". Labores que, junto a las requeridas el mismo día de los comicios para llevar toda la documentación y las actas una vez realizado el recuento, "conlleva un esfuerzo significativo para los empleados de Correos".