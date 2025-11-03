Juntos por Extremadura irá a las urnas con Raúl González en el lugar del chef Antonio Granero

Juntos por Extremadura (JUEX) ha confirmado a su presidente y fundador, Raúl González, como candidato oficial a la Junta de Extremadura para las elecciones del 21 de diciembre en el lugar del cocinero Antonio Granero, que encabezó la lista en los anteriores comicios.

González estará acompañado por Fernando Baselga y José María Casares, antiguos dirigentes de Ciudadanos, que se incorporan al comité ejecutivo con el objetivo de aportar "experiencia parlamentaria" y una visión "centrada en la profesionalización de la política regional".

Reivindican un proyecto "con raíces en la región"

El partido consolida su posición como la "principal" fuerza regionalista de la comunidad y reafirma su apuesta por un proyecto "sólido, con raíces en la región" y con la ambición de convertirse en "una alternativa real frente a la polarización nacional".

En este sentido, González considera que "el fracaso de la actual Asamblea, más pendiente de lo que ocurre en Madrid que de los problemas de nuestra tierra, ha dejado claro que Extremadura necesita representantes cuya única prioridad sea Extremadura".

Preguntado por la posibilidad de una coalición con otras formaciones regionalistas, el candidato ha sido tajante. González ha recordado que en los últimos dos años el partido ha incorporado perfiles con experiencia municipal y autonómica, fortaleciendo una estructura que trabaja de forma continua y con independencia de los ciclos electorales.

"Queremos ser la llave de la Asamblea"

JUEX recuerda que en las últimas elecciones autonómicas obtuvieron más de 15.500 votos, quedándose, dicen, "a las puertas" de lograr representación en la Asamblea. Su objetivo para la próxima cita electoral es "ser la llave que permita situar los intereses de los extremeños en el centro de la política regional".

El partido subraya además que cuenta con representación en "numerosas" alcaldías y corporaciones locales, algo que, según su dirección, demuestra que su modelo de regionalismo "está calando entre los votantes".

Perfil de Raúl González

Raúl González, natural de Cáceres y con una trayectoria profesional ligada al tejido económico y social de la región, es descrito por su formación como un líder "próximo, sensato y comprometido". Desde el partido aseguran que su perfil busca "reconectar la política con la ciudadanía, fuera de las burbujas mediáticas y partidistas".