Una guía enseña a las pymes extremeñas a protegerse de los hackers y a reaccionar ante un ciberataque

La Junta de Extremadura ha editado el libro "Ciberseguridad Inteligente: Detección y Respuesta Autónoma", publicado por los autores Guillermo Francisco Rivero y Juan Luis López Espada. La obra fue concebida con el objetivo de concienciar a las pymes extremeñas las claves de cómo reaccionar ante un ciberataque y reforzar la protección digital de sus negocios.

El volumen puede adquirirse a través de la web del Centro Demostrador TIC de Extremadura de forma gratuita. Un libro que "pone el acento en la necesidad de anticiparse y responder de manera eficaz a los incidentes de seguridad", tal y como indica la Junta en nota de prensa.

Según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), durante 2024 se detectaron en España casi 100.000 incidencias de ciberseguridad, lo que supone un incremento de cerca del 17% respecto al año anterior, una evolución que confirma "la importancia de contar con mecanismos de detección temprana y protocolos de respuesta bien definidos".

Los autores también han publicado obras como Empresas Inteligentes: La IA como Ventaja Competitiva, con el propósito de ayudar a las organizaciones a identificar vulnerabilidades, mitigar los efectos de un ataque y recuperar la normalidad con el menor impacto posible.