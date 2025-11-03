"Los hábitos y el estilo de vida determinan en un 50% o 60% el modo de envejecer"

En la próxima convocatoria Extremadura solo oferta tres plazas MIR de esta especialidad. ¿Faltan geriatras en Extremadura ante la creciente población mayor que vive la región?

En la convocatoria MIR 2025 se ofertaron un total de 120 plazas MIR para Geriatría en España y en Extremadura solo fueron tres. En otras comunidades como Andalucía no se ofertó ninguna. Se cubrieron las 120 en esta convocatoria. Depende de la capacidad docente de los servicios, de la infraestructura hospitalaria y de los medios humanos disponibles. Pero faltan geriatras, sí y en toda España. Desarrollo irregular, necesidad creciente, ausencia total en comunidades como Andalucía y gran proliferación en Cataluña y Madrid.

¿Por qué?

Esto es debido a estrategias adecuadas a las necesidades que se van encontrando y también a la sensibilidad de los gestores sanitarios. En Cataluña hay 22 unidades acreditadas para la docencia geriátrica y en la comunidad en Madrid 11, sin embargo, no hay ninguna en Cantabria, Andalucía o en La Rioja.

En Extremadura hay diferencias entre las dos provincias, ¿por qué hay Geriatría en Cáceres y no en Badajoz? ¿Dónde radica el problema?

Se reconoce que la Geriatría como especialidad médica no tiene un desarrollo uniforme a nivel nacional ni internacional. De modo que hay comunidades como Andalucía que no tienen recursos geriátricos específicos de manera adecuada en su cartera de servicios y otras como Extremadura que teniendo solo dos provincias, tiene desarrollada la Geriatría en Cáceres y no en Badajoz. Digamos que no por ello estarían mal atendidos los mayores, simplemente diríamos que no tienen los mismos derechos los ancianos de Cáceres y los de Badajoz. La respuesta está en el impulso de algunos profesionales y la sensibilidad de las autoridades sanitarias en su momento ante un proyecto que fue el motor necesario y definitivo.

Pero la población mayor no para de crecer en Extremadura...

Extremadura tiene una proporción de mayores de 65 años del 21,8%, es decir, 230.267 personas según datos del censo de 2023. Se proyecta que alcance los 310.463 personas (30,97% de la población) para 2037. En Extremadura, hay aproximadamente 100.000 personas mayores de 80 años, ya que este grupo de edad representa alrededor del 46% de la población mayor de 65 años lo que equivale a unos 105.923. El número de personas centenarias ha aumentado un 8,7% desde el censo de 2011.

¿Por qué no se potencia esta especialidad ante tal panorama?

En cuanto a las razones para no dar peso a la especialidad se pueden apuntar diferentes factores: no está suficientemente concienciada la sociedad y yo diría que aún no es del todo conocida, se confunde la Geriatría con la atención en las residencias y con la Gerontología. Por otra parte, los propios geriatrías no venden bien el producto. La Geriatría hay que creérsela y conocerla en profundidad para desarrollarla con esmero pues es compleja y delicada, pero muy necesaria y especialmente gratificante para quien la trabaja con ilusión. No es una especialidad especialmente lucrativa. No existe en todos los hospitales. Los geriatras formados por el MIR prefieren trabajar en hospitales, pero la mayoría de las personas mayores de 65 años por suerte viven en sus casas y acuden a su centro de salud. Es por lo que sería muy conveniente desarrollar esta especialidad en dichos centros como también lo hace la pediatría. En algunas comunidades se están desarrollado alternativas como la Geriatría de enlace o el apoyo reglado a la Atención Primaria mediante atención geriátrica domiciliaria y equipos de soporte, esta variedad se da sobre todo en Cataluña donde el número de unidades docentes es el mayor del país. Como opinión personal yo diría que no debería depender el desarrollo de una especialidad médica de las tendencias políticas ni de los intereses personales o de las competencias corporativas. Si el envejecimiento es una realidad y la geriatría ha demostrado ser suficientemente eficaz para tratar de forma específica los problemas de salud de los más mayores, ineludiblemente hay que desarrollarla.

¿Qué papel juega un geriatra, qué casos atiende y por qué es importante que sea este especialista el que aborde la salud integral de una persona mayor?

Los problemas de salud de los mayores son los mismos que los del adulto, lo que varia es el terreno: el organismo viejo que tiene disminuida sus defensas, su capacidad de adaptación y su reserva funcional. Pero los geriatras están verdaderamente especializados en el manejo de los llamados síndromes geriátricos que son formas características de manifestarse las enfermedades en los ancianos, es decir, situaciones especiales que se dan con gran frecuencia en la vejez y obedecen a causas multifactoriales. Se caracterizan por ser altamente prevalentes en los ancianos e infrecuentes en otras edades. Por tanto, es muy importante identificarlos correctamente y a tiempo ya que son el ‘caballo de batalla’ de los geriatras y la gran razón de ser de la Geriatría: nos referimos a las caídas, las alteraciones de la marcha y el equilibrio, la incontinencia, el inmovilismo, el síndrome confusional o delirio y los deterioros cognitivos...

¿La soledad es un factor de riesgo de algunas enfermedades?

Unas 24.000 personas mayores de 80 años en la región viven solas. La soledad es factor de riesgo reconocido para mayor mortalidad, descompensación de patologías crónicas, caídas y permanencia prolongada en el suelo, depresiones, deterioro cognitivo y demencias, entre otros problemas.

En verano por el calor y en invierno por los virus respiratorios se presta especial vigilancia a los mayores. ¿Todos los ancianos son más frágiles por el hecho de ser mayores?

Sobre la importancia de las temperaturas extremas y su repercusión en los mayores hay que decir que es muy importante la adecuación térmica en comunidades como la nuestra que tienden a los dos extremos. Hace 40 años cuando yo empecé a trabajar en los centros de mayores se desaconsejaba el aire acondicionado en residencias y hogares, pero es lógico que en Extremadura habría que replanteárselo y hoy día es uno de los criterios de calidad de cuidados tanto en residencias como centros de mayores, tan importante como una alimentación rica y adecuada y evitar el hacinamiento, ya que en épocas de contagios de virus respiratorios estas dos condiciones son muy importantes para evitar peores consecuencias. Sobre si todos los ancianos son más frágiles por el hecho de ser mayores, hay que decir que no, ya que hay una gran variabilidad entre lo que se considera un «anciano robusto» (sano, autónomo…) a lo que se considera un «anciano muy frágil» (achacoso, dependiente y a veces enfermo...) y en ello tienen que ver mucho los hábitos y estilos de vida que suponen el 50-60% del modo de envejecer de las personas.

Decía en una entrevista recientemente José Manuel Ribera Casado, primer catedrático en geriatría de España, que ustedes atienden mejor los principios bioéticos porque discriminan menos a los mayores, no realizan en las consultas preguntas paternalistas y tienen más en cuenta sus circunstancias. ¿Comparte esta afirmación?

Yo diría que eso no es cuestión de una especialidad determinada sino de la buena praxis médica en cualquier especialidad, pero cierto es que en la formación del geriatra se tienen muy en cuenta la problemática social, mental, económica y familiar de los pacientes y se adquiere una especial sensibilidad para evitar el mal trato y el edadismo, tan frecuente en nuestra sociedad actual.

¿Qué factores influyen principalmente en tener una vejez más saludable? ¿Cuáles son sus recomendaciones?

Me gustaría referirme al decálogo elaborado por el grupo Senior de la SEGG para el día internacional del mayor de 2025 y en el que he tenido el placer de participar. Yo lo resumiría en seis palabras que ilustran el concepto de envejecimiento saludable: salud, participación y seguridad; autonomía, autodeterminación y bienestar: Alimentación saludable y variada evitando tóxicos, ejercicio físico y mental adaptado a tus posibilidades, descanso adecuado y gestión del estrés, participación en las campañas de prevención de probada utilidad, emprender nuevos retos y actitud positiva, no dejar de aprender y enseñar, colaborar en el respeto al medio ambiente y en la investigación, defender los derechos del mayor y expresar la propia voluntad, valorar la utilidad a nivel social y familiar y mantener la independencia y decir sobre la propia vida.