La Junta espera al TSJEx para resolver el proceso de estabilización de técnico de empleo

La Junta de Extremadura está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) resuelva el incidente de ejecución «para aclarar determinados extremos sobre la forma de ejecutar adecuadamente la sentencia», emitida por el mismo tribunal, que declaró nulo en junio de 2024 determinadas bases de la convocatoria del proceso selectivo para el acceso a las plazas vacantes de personal funcionario del Cuerpo Técnico, especialidad Empleo, por el sistema de concurso de méritos de estabilización.

La decisión del TSJEx será clave para determinar la forma en la que la Junta resuelve el proceso selectivo anulado, que afecta a casi 700 aspirantes que optan a las 126 plazas convocadas y que de momento no se avanza desde la Junta: «lo haremos lo antes posible y con la mayor celeridad posible una vez se pronuncie el tribunal», señalan desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública a este diario.

"No puede continuarse bajo las mismas bases"

Los afectados, por su parte, insisten en que no es posible una simple rebaremación. «Esta opción no es jurídicamente posible, ya que el tribunal ha declarado la nulidad de las bases esenciales del proceso y no su mera revisión, por lo que no puede continuarse bajo las mismas bases», señala el colectivo de funcionarios interinos del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) en una nota.

Añaden, además, que también está judicializada la convocatoria extraordinaria de estabilización por concurso de méritos de titulados superiores de Empleo y a la espera de resolución.

El colectivo, asimismo, insta a la Junta a cumplir íntegramente las resoluciones judiciales, "evitando generar desigualdades o inseguridad jurídica en los procesos de estabilización en curso". Además, exigen transparencia, diálogo y respeto a los principios constitucionales que rigen el acceso al empleo público, "especialmente el reconocimiento y la valoración de la especialidad objeto de esta convocatoria".