El PP se moviliza por el voto moderado frente a los "líos" del PSOE y Vox: "Guardiola está limpia"

El Partido Popular de Extremadura ha reivindicado este lunes su proyecto como la "única opción de estabilidad y moderación" frente a los "líos internos" del PSOE y Vox. "El PP tiene un proyecto, un equipo y una candidata limpia, sin mochilas políticas ni líos judiciales", ha defendido este lunes el portavoz del partido, José Ángel Sánchez Juliá, respecto a María Guardiola. "Somos los únicos preparados para votar mañana y seguir gobernando pasado mañana", ha añadido.

En rueda de prensa, Sánchez Juliá ha puesto el foco en la coincidencia esta semana de la visita del líder de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para participar en sendos actos de apertura de precampaña. "Coinciden tanto que se ponen hasta de acuerdo para que les vengan de Madrid a poner orden en cada uno de sus partidos", ha considerado.

El "señor feudal"

El portavoz ha centrado buena parte de su intervención en criticar a Vox y Santiago Abascal, "el señor feudal que teledirige las políticas de su partido desde su despacho en Madrid". En declaraciones recogidas por Efe, Sánchez Juliá ha puesto de manifiesto el "juego de tronos" en el que está inmersa la formación para designar candidato en Extremadura, citando los nombres del actual líder del partido en la región, Ángel Pelayo Gordillo; el que ha sido su portavoz en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, e incluso la posibilidad de "alguien de fuera", como ya ocurrió en Andalucía.

A su juicio, los que dijeron venir "a apoyar el cambio" en Extremadura "se han convertido en una estafa continuada a los extremeños", al haber formado pinzas con el PSOE en más de 40 ocasiones, entre ellas para frenar bajadas de impuestos o leyes a favor de la vivienda joven. "Con su voto, Vox no hace más que fortalecer a Gallardo a base de crispación", ha considerado Sánchez Juliá.

Guerra interna en el PSOE

El dirigente popular también asegura que el PSOE está sumido en una "guerra interna" tras la designación de Miguel Ángel Gallardo como candidato. "Mintieron al decir que fue una decisión unánime, cuando fueron muchas las voces críticas que le pidieron que no se presentara", ha asegurado. "Si son incapaces de organizar su casa, ¿cómo van a venir a intentar darle estabilidad a Extremadura?", ha cuestionado.

Respecto a la visita de Pedro Sánchez a Mérida, se ha preguntado si viene a hablar "de sí mismo"o de lo que interesa a los extremeños, y en ese sentido le ha exigido que aclare si garantizará la continuidad de la central nuclear de Almaraz o si el AVE Madrid-Lisboa estará en 2030 y no en 2034. También ha instado a Gallardo a "dejar de callar ante Pedro Sánchez y reivindicar algo para Extremadura". "Esta tierra no necesita que nadie venga desde Madrid a dirigirnos, y mucho menos a engañarnos", ha sentenciado.