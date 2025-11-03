El SES avanza en el proyecto para detectar el cáncer de pulmón con IA

El Servicio Extremeño de Salud (SES) sigue avanzando en el proyecto que combina el cribado de cáncer de pulmón, mediante la realización de una tomografía computarizada (TAC) con menor dosis de radiación y el uso de la inteligencia artificial (IA), con programas de deshabituación del tabaco y la colaboración de la Atención Primaria. Se trata de la iniciativa ‘Cassandra’, impulsada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y que en el caso de Extremadura se desarrolla en el Hospital Universitario de Badajoz con el uso de la IA para analizar los estudios radiológicos.

El cribado incluye a pacientes mayores de 40 años, fumadores o exfumadores, que deseen participar voluntariamente, ha informado este lunes la Junta de Extremadura.

Según ha destacado, 'Cassandra' representa un avance decisivo en la detección precoz del cáncer de pulmón, gracias a un enfoque integral que combina tecnología de vanguardia, prevención activa y coordinación asistencial.

El cáncer más letal

El de pulmón es actualmente el cáncer que provoca más muertes en España, con más de 23.000 fallecimientos registrados en 2024, ha apuntado.

Una de las principales razones de su elevada mortalidad es que más del 50 % de los casos se diagnostican en fase avanzada, cuando las opciones de tratamiento son limitadas, por lo que la tasa de supervivencia apenas alcanza el 15 %.

Por ello, la detección precoz puede aumentar la supervivencia, "lo que convierte el cribado en una herramienta clave para salvar vidas".

En el marco de este compromiso con la prevención y la atención integral al paciente oncológico, la presidenta de la Junta, María Guardiola, acompañada por la consejera de Salud, Sara García Espada, ha visitado las sedes en Badajoz de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX), donde ha tenido ocasión de saludar al personal de ambas entidades y conocer los proyectos y actividades que desarrollan en apoyo a pacientes oncológicos y a sus familias.