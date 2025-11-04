Casi un 30% de los técnicos sanitarios secunda la huelga en Extremadura y obliga a reprogramar pruebas

La huelga nacional de técnicos superiores sanitarios, convocada por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS), que se ha prolongado durante cuatro días laborales (30 y 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre), ha llegado a tener un seguimiento cercano al 30% durante la jornada de este pasado lunes en el Servicio Extremeño de Salud (SES). A falta de conocer los datos de la jornada de este martes, los tres días de huelga nacional han tenido un seguimiento dispar en la comunidad, aunque ha ido incrementándose día tras día.

Según los datos facilitados por la Consejería de Salud, el primer día de convocatoria secundó el paro el 16,75% de los técnicos extremeños, el viernes fue el 21,2% y este lunes el seguimiento aumentó en la región hasta el 27,6%. Esto ha provocado que se hayan tenido que reprogramar pruebas e incluso analíticas de sangre en el SES en los últimos días, a pesar de los servicios mínimos fijados por la administración sanitaria.

Mejoras salariales y laborales

La huelga, con manifestaciones en distintas ciudades españolas, llega después de que desde 2007 no perciban el sueldo que les correspondería como categoría B, que apunta que son unos 200 euros en la nómina de cada técnico, según denuncia el sindicato nacional. Así, reclaman mejoras salariales, pero también laborales.

Así, critican que en la negociación del nuevo estatuto marco, los técnicos superiores sanitarios “vuelven a quedar olvidados” y no se les reconoce como “profesión titulada y regulada”, lo que advierten que abre la puerta al intrusismo. Por eso, reclaman que se homologue su formación al nivel europeo y sean reconocidos como titulación superior.

Durante las jornadas de huelga, los profesionales han insistido en que su trabajo es imprescindible para llegar al diagnóstico de los pacientes.